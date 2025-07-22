Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані у трьох областях – МОЗ
Протягом тижня у трьох областях України зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій, найбільший — у Львові.
Гострі кишкові інфекції: що відомо про спалахи
За тиждень з 14 по 20 липня в Україні зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях.
Наймасштабніший випадок зафіксували у Львові, коли з ознаками харчового отруєння до лікарів звернулися відвідувачі ресторану Китайський привіт, що належить Михайлу Кацуріну.
Усі 70 захворілих (51 дорослий та 19 дітей) отримали всю необхідну медичну допомогу в лікарнях.
Причини отруєння наразі з’ясовуються, спеціалісти проводять епідеміологічне розслідування. Відібрані зразки продуктів спрямовані на лабораторний аналіз.
Сезон отруєнь: про що варто знати
Медики наголошують, що влітку кількість захворювань на гострі кишкові інфекції традиційно зростає внаслідок вживання неякісної чи зараженої їжі, порушення умов її зберігання, купання у забруднених водоймах та нехтування гігієнічними нормами.
Найбільш небезпечними у спекотну погоду є немиті фрукти та овочі, готові страви, кондитерські вироби, а також сира їжа тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти).
Симтоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
У таких випадках не можна зволікати, адже існує високий ризик серйозних ускладнень.