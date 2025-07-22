Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані у трьох областях – МОЗ

Протягом тижня у трьох областях України зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій, найбільший — у Львові.

Гострі кишкові інфекції: що відомо про спалахи

За тиждень з 14 по 20 липня в Україні зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях.

Наймасштабніший випадок зафіксували у Львові, коли з ознаками харчового отруєння до лікарів звернулися відвідувачі ресторану Китайський привіт, що належить Михайлу Кацуріну.

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Усі 70 захворілих (51 дорослий та 19 дітей) отримали всю необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Причини отруєння наразі з’ясовуються, спеціалісти проводять епідеміологічне розслідування. Відібрані зразки продуктів спрямовані на лабораторний аналіз.

Сезон отруєнь: про що варто знати

Медики наголошують, що влітку кількість захворювань на гострі кишкові інфекції традиційно зростає внаслідок вживання неякісної чи зараженої їжі, порушення умов її зберігання, купання у забруднених водоймах та нехтування гігієнічними нормами.

Найбільш небезпечними у спекотну погоду є немиті фрукти та овочі, готові страви, кондитерські вироби, а також сира їжа тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти).

Симтоми, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

У таких випадках не можна зволікати, адже існує високий ризик серйозних ускладнень.

Джерело : МОЗ

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