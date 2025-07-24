Замість уколів: вчені показали ефективність введення вакцин за допомогою зубної нитки

Команда вчених Техаського технологічного університету розробила новий безголковий підхід до вакцинації з використанням спеціальної зубної нитки.

Дослідники продемонстрували, що зубна нитка, просочена компонентами вакцини, такими як білки і неактивні віруси, викликала імунну відповідь у мишей.

Вчені стверджують, що цей метод введення вакцини ефективний, оскільки ділянки ясен між зубами мають високу проникність, що дає їм змогу легко вбирати молекули вакцини.

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Що відомо про експеримент із зубною ниткою

Під час експерименту дослідники чистили зуби 50 мишам що два тижні протягом 28 днів, що було непростим завданням.

Щоб почистити зуби кожній миші, одна людина мала акуратно відтягнути їй щелепу донизу за допомогою металевого кільця від брелока, тоді як інша чистила зуби ниткою.

Через чотири тижні після введення останньої дози вакцини миші зазнали впливу летального штаму грипу. Усі гризуни, які отримали вакцину на основі зубної нитки, вижили, тоді як невакциновані тварини загинули.

Крім того, у мишей, яким було введено вакцину зубною ниткою, імунна відповідь була ширшою. Антитіла до грипу були виявлені в їхніх фекаліях, слині і навіть у кістковому мозку.

Виявлення антитіл у кістковому мозку свідчить про формування довгострокової імунної відповіді у мишей.

Дослідники також спостерігали збільшення кількості Т-клітин (типу імунних клітин, що борються з інфекціями) у легенях і селезінці мишей.

Потім дослідники вирішили перевірити, чи підходить використання зубної нитки для людей. Вони попросили 27 здорових добровольців використовувати зубочистки, покриті харчовим барвником. У середньому барвник досягав ясен приблизно в 60% випадків.

Як пише видання, цей інноваційний підхід до вакцинації має низку інших переваг. Одна з найпереконливіших полягає в тому, що він може підвищити рівень вакцинації, особливо серед тих, хто боїться голок.

Крім того, вакцини на основі зубної нитки не потребують спеціального транспортування та зберігання за низьких температур. Їх можна легко доставляти поштою, що може бути корисно для швидкої масової вакцинації під час пандемій.

Джерело : MedicalXpress

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