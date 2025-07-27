Негативні стосунки можуть прискорити біологічне старіння – дослідження

Люди, які створюють проблеми, можуть пришвидшувати біологічне старіння, додаючи до 2,5 місяця до біологічного віку. Це пов’язано з впливом негативних соціальних зв’язків на епігенетичні маркери та хронічну запальну реакцію в організмі.

Такого висновку за результатами дослідження дійшла команда вчених із Нью-Йоркського університету.

Негативне соціальне спілкування робить старішими: що з’ясували вчені

У статті наголошується, що в житті багатьох із нас є люди, які приносять більше тривоги, аніж радості. Ці люди не просто тягнуть вниз, а також можуть прискорювати темпи нашого старіння.

Зараз дивляться

Щоб дійти такого висновку, вчені звернулися до точнішого виміру старіння, аналізуючи вплив негативних соціальних зв’язків на крихітні хімічні зміни в ДНК, які називаються мітками метилювання.

Це приклад епігенетики, тобто того, як наша поведінка та середовище можуть викликати зміни, що впливають на роботу наших генів.

– З віком характер цих міток передбачувано змінюється, – зазначають вчені.

Вони попросили 2 232 особи надати зразки слини для епігенетичного тестування та описати свої відносини з ключовими членами своєї соціальної мережі, відповідаючи на такі питання, як: “Як часто X докучав вам, створював проблеми або ускладнював життя?” У відповідь вони відповідали “ніколи”, “рідко”, “зрідка” або “часто”.

Будь-кого, хто викликав такі проблеми час від часу чи часто, називали “проблемним” – і це було напрочуд поширеним явищем.

– Більше половини дорослих повідомляють, що серед їхніх найближчих контактів є принаймні одна проблемна людина, – кажуть дослідники.

Саме таких проблемних людей вчені пов’язують із прискореним біологічним старінням приблизно на 0,5%, роблячи біологічний вік тих, на кого вони впливають, у середньому на 2,5 місяця більшим.

Негативні соціальні зв’язки можуть спровокувати хронічну запальну стресову реакцію, і команда вчених спостерігає вищі рівні цих маркерів у людей з такими відносинами, що може погіршити імунну систему.

Ефект найбільш виражений серед тих, хто пропонував людині хоч якусь соціальну підтримку.

– Та сама людина, яка втішає вас сьогодні, завтра може почати критикувати, завдаючи більше фізіологічної шкоди, ніж відносини, які ви могли б просто класифікувати як погані, – зазначають дослідники.

Вони також стверджують, що загальне відчуття приналежності до групи може мати більший вплив на старіння, ніж кілька окремих осіб.

Джерело: News Scientist

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