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Марина Мелехова, редактор стрічки
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У Японії вчені створили пристрій, що імітує легені: для чого він потрібен

зростання коронавірусу в Києві
Фото: Pexels

Японські вчені створили пристрій, здатний боротися з респіраторними хворобами: мікрочип імітує легені людини та допомагає дослідити, як віруси, зокрема Covіd-19, впливають на орган.

Результати дослідження опубліковані у престижному журналі Nature Biomedical Engineering.

Мікрочип, який імітує легені людини: що відомо

Дослідники університету Кіото розробили спеціальний мікрочип, який імітує легені.

Зараз дивляться

Щоб зробити модель максимально схожою на справжні легені, вчені використали стовбурові клітини людини.

— Наші легеневі чипи дозволяють нам моделювати різні реакції проксимальних та дистальних ділянок легень на респіраторні вірусні інфекції, — каже Сачін Ядав, причетний до розробки та тестування мікрочипа.

Завдяки такому пристрою відтепер можна без перешкод досліджувати, як віруси атакують легені та реагують на ліки.

Крім того, технологія дає змогу використовувати клітини конкретного пацієнта — тобто лікування має стати набагато ефективнішим.

Дослідження також допоможе краще підготуватися до майбутніх пандемій та вивчати інші хвороби, причому не лише вірусні.

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Джерело: SciTechDaily

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Коронавірус Covid-19МедицинаНаукові дослідженняЯпонія
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