Як знизити рівень підвищеної тривожності: практичні поради психолога

Головне Сама по собі тривожність дуже важлива емоція, яка захищає від небезпеки.

Одна з основних ознак мега тривожності - накручування себе з будь-якого приводу.

Знизити рівень тривожності допоможе, зокрема, медитація або ритмічне дихання.

Який рівень тривожності вважається підвищеним, чим це небезпечно для психіки та як знизити градус цієї емоції, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла психологиня Вікторія Островська.

Підвищений рівень тривожності: с имптоми, ризики, як знизити

За словами нашого експерта, сама по собі тривожність не є небезпечною, оскільки це захисна реакція організму і психіки на стрес, на відчуття загрози і чогось зловісно невідомого.

– Якби у нас не було цієї емоції, ми не змогли б захиститися від небезпечних ситуацій, – каже Вікторія.

Однак, якщо тривожність переростає в параною, це становить небезпеку не тільки для психіки, а й для всього організму.

Серед основних симптомів підвищеної тривожності психолог назвала:

“накручування” себе з будь-якого (навіть незначного) приводу, тобто коли людина робить із мухи слона;

внутрішнє виснажливе напруження, що не покидає, навіть коли ситуація вже вирішилася.

За словами експерта, постійне напруження психіки загрожує нервовим зривом, депресією, порушенням сну.

Як допомогти собі за підвищеної тривожності:

передусім потрібно пропрацювати себе, свою впевненість і самооцінку;

важливо вловлювати деструктивні думки, щоб зрозуміти, яка саме ситуація спровокувала внутрішню паніку. Тоді вам буде легше впоратися з внутрішнім вулканом;

коли тривожність жене вперед, наганяючи паніку, потрібно зробити паузу й переключитися на навколишнє середовище, відчути себе в моменті, тут і зараз;

під час нападу тривожності важливо зняти напругу в тілі, щоб уникнути спазмів і затисків. Тут допоможуть йога, медитація або ритмічне дихання;

також необхідно максимально обмежити себе від новин, негативних пабліків, адже дуже часто тривожні люди всі проблеми тягнуть на себе, погіршуючи свій стан;

ведіть щоденник власних емоцій, аналізуйте свої реакції на події, зауваження інших;

позбавляйтеся від негативної звички порівнювати себе з успішнішими, на ваш погляд, людьми, вганяючи себе тим самим у ще більшу тривожність і апатію. Дайте собі свободу, дозвольте собі мати право на помилки, втому, розгубленість, нерозуміння чогось.

– Важливо зрозуміти для себе, що життя має бути легким, невимушеним, що за всіма благами в світі нам не угнатися, а ось постійна напруга призведе до критичного виснаження нервової системи, – резюмує психолог.

