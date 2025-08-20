Радіохвилі замість ароматерапії: знайдено новий метод відновлення нюху

Вчені університетів Південної Кореї презентували революційний спосіб відновити нюх за допомогою радіохвиль.

Результати дослідження були опубліковані у журналі APL Bioengineering.

Радіочастотна стимуляція мозку і відновлення нюху: що відомо

На відміну від традиційної ароматерапії, де нюх стимулюють хімічними речовинами, новий метод взагалі не потребує ліків та інших речовин.

Невелика антена, встановлена на відстані від чола, протягом п’яти хвилин м’яко посилає радіохвилі, які досягають нейронів мозку.

Результат приголомшив: після першого сеансу учасники експерименту змогли відчувати навіть дуже слабкі запахи набагато краще, ніж раніше, причому цей ефект тривав понад тиждень.

Для перевірки дослідники використали спеціальні ручки-дозатори з легкими ароматами та зафіксували підвищену активність мозкових центрів.

— Наш метод абсолютно безболісний і безпечний: він не перегріває шкіру, не викликає дискомфорту і не потребує хірургічного втручання, — зазначив автор дослідження Йонвун Чан.

Фахівці вважають, що нова технологія може стати справжнім порятуном не лише для тих, хто втратив нюх через респіраторно-вірусні інфекції, а й для людей, чия робота пов’язана із запахами: парфумерів, кухарів, сомельє та дегустаторів продуктового виробництва.

Наступний крок команди — з’ясувати, чи зможе радіочастотна стимуляція допомогти людям зі складними неврологічними порушеннями.

Джерело: Neuroscience News

