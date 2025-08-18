Вчені довели, що чотириденний робочий тиждень корисний для здоров’я
- Дослідження проводилося в 141 компанії в шести країнах.
- Вчені відстежували чотири ключові показники, зокрема вигорання і психічне здоров'я.
- Після закінчення експерименту 90% учасників вирішили продовжити працювати 4 дні на тиждень.
Найбільше дослідження вчених з Бостонського коледжу виявило, що скорочення робочого тижня до чотирьох днів значно покращує самопочуття.
Скорочення робочого тижня до чотирьох днів: що показало дослідження
Повідомляється, що під час наукового експерименту відстежувалися чотири ключові показники:
- вигорання;
- задоволеність роботою;
- фізичне здоров’я;
- психічне здоров’я.
Дослідження проводилося в 141 компанії в США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Ірландії та Новій Зеландії.
– Ми виявили значне поліпшення самопочуття працівників, – каже провідний автор дослідження Вень Фань.
За його словами, компанії також відзначили зростання продуктивності та доходів. Тому, коли випробувальний період закінчився, 90% учасників вирішили продовжити чотириденний робочий тиждень.
Відзначається, що нова робота вчених – ще одне дослідження, що пов’язують коротший робочий тиждень з поліпшенням здоров’я, балансом між роботою та особистим життям і загальним підвищенням задоволеності життям.
Зовсім недавно інше дослідження показало, що тривалий робочий день може змінити структуру мозку.
Нещодавно в Держслужбі зайнятості України оцінили перспективи переходу на 4-денний робочий тиждень . Там зазначили, що поки що чотири робочі дні можливі тільки в форматі локальних домовленостей.