Вчені довели, що чотириденний робочий тиждень корисний для здоров’я

Головне Дослідження проводилося в 141 компанії в шести країнах.

Вчені відстежували чотири ключові показники, зокрема вигорання і психічне здоров'я.

Після закінчення експерименту 90% учасників вирішили продовжити працювати 4 дні на тиждень.

Найбільше дослідження вчених з Бостонського коледжу виявило, що скорочення робочого тижня до чотирьох днів значно покращує самопочуття.

Скорочення робочого тижня до чотирьох днів: що показало дослідження

Повідомляється, що під час наукового експерименту відстежувалися чотири ключові показники:

вигорання;

задоволеність роботою;

фізичне здоров’я;

психічне здоров’я.

Дослідження проводилося в 141 компанії в США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Ірландії та Новій Зеландії.

– Ми виявили значне поліпшення самопочуття працівників, – каже провідний автор дослідження Вень Фань.

За його словами, компанії також відзначили зростання продуктивності та доходів. Тому, коли випробувальний період закінчився, 90% учасників вирішили продовжити чотириденний робочий тиждень.

Відзначається, що нова робота вчених – ще одне дослідження, що пов’язують коротший робочий тиждень з поліпшенням здоров’я, балансом між роботою та особистим життям і загальним підвищенням задоволеності життям.

Зовсім недавно інше дослідження показало, що тривалий робочий день може змінити структуру мозку.

Нещодавно в Держслужбі зайнятості України оцінили перспективи переходу на 4-денний робочий тиждень . Там зазначили, що поки що чотири робочі дні можливі тільки в форматі локальних домовленостей.

Джерело : ВВС

