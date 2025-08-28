32-річний житель Великої Британії Олівер Елвіс стверджує, що вже майже два роки він не може заснути. Зануритися в сон не допомагають навіть сильні седативні препарати.

Чоловік розповів про свій жахливий стан, який зруйнував його здоров’я, про те, як він втратив все і чому його очі немов витікають з черепа.

Британець не спить два роки: що відомо

Ще кілька років тому Олівер вів звичайне життя, але все змінилося в одну ніч, коли він не зміг заснути. З тих пір, за його словами, почався справжній жах:

– Це боротьба за виживання в тілі, яке, здається, горить зсередини, – розповідає Олівер.

У пошуках лікування Олівер продав свій будинок і витратив всі заощадження на поїздки в різні країни, такі як Індія, Італія, Туреччина і Колумбія. Він спробував безліч методів лікування, але жоден з них не допоміг. Тепер британець звертається за допомогою до будь-якого фахівця, який може розгадати таємницю його стану.

Два роки тому Олівер Елвіс був саме таким молодим чоловіком, яким кожні батьки мріють бачити свого сина. Працьовитий, порядний, відповідальний, він багато працював машиністом поїзда і вже виплатив іпотеку за свій чотирикімнатний будинок.

У вільний час він також отримав ліцензію приватного пілота і придбав власний легкий літак. І все це, хоча йому ще не було й 30.

Але сьогодні він втратив все: здоров’я, дім, роботу і майбутнє, повне надій і обіцянок, яке так вабило. Причина – постійне, виснажливе неспання, яке позбавило його можливості повноцінного сну майже на два роки.

Наслідки такого дивного неспання виявилися виснажливими.

– Моя голова стиснута нестерпним тиском. Суглоби, кістки і м’язи кричать від болю. Очі немов виплавляються з черепа. Зір погіршився. Я не можу нормально перетравлювати їжу, – зізнається молодий чоловік.

Він каже, що проконсультувався з понад 50 лікарями загальної практики, неврологами, психіатрами, психологами та фахівцями з сомнології.

Його направляли до фахівців з психічного здоров’я, і він проходив лікування в лікарнях, зокрема в психіатричних відділеннях по всій Великій Британії.

Лікарі діагностували у нього:

посттравматичний стресовий розлад (він став свідком самогубства і спроби самогубства, працюючи машиністом поїзда);

синдром хронічної втоми;

фіброміалгію – захворювання, що викликає сплутаність свідомості, безсоння і стомлюваність.

Але коли його направили до Королівської об’єднаної лікарні в Баті для подальшого обстеження, йому просто порадили відпочивати між заняттями.

За словами експертів, абсолютне безсоння вважається смертельним станом.

– Хоча з етичних міркувань у нас немає чітких даних щодо людей, собаки незмінно помирають від безсоння протягом 17 днів, а щури – протягом 32 днів, – пояснив консультант-невролог, професор Гай Лешинер, який спеціалізується на розладах сну.

Яким би не було пояснення, страждання Олівера явно тривають. Він зізнався, що одного вечора прийняв жменю рецептурних таблеток – ксанакс, діазепам, зопіклон і мелатонін, але сон до нього так і не прийшов.

