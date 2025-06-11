Аутизм, шизофренія, депресія: вчені знайшли першопричину восьми розладів психіки

Команда вчених з Університету Північної Кароліни в ході дослідження зробила важливе відкриття: вісім психічних розладів мають спільну генетичну основу. Це пояснює, чому такі стани часто існують разом і часто зустрічаються в межах однієї родини.

Перетин генетичних варіацій

Американські вчені з’ясували, що деякі генетичні варіації, пов’язані з аутизмом, СДУГ, шизофренією, біполярним і великим депресивним розладом, синдромом Туретта, обсесивно-компульсивним розладом і анорексією, перетинаються між собою. Ці варіанти продовжують впливати на розвиток мозку на різних етапах його формування.

– Білки, що синтезуються цими генами, активно взаємодіють між собою. Зміни в їх структурі можуть викликати каскадні ефекти, що охоплюють великі ділянки мозку, – розповів генетик Хеджунг Вон.

Взаємозв’язок генів і порушень психіки

За словами експертів, саме такі “спільні” гени можуть пояснювати часте поєднання декількох розладів: близько 70% людей з аутизмом або СДУГ мають і інші психіатричні діагнози.

Зараз дивляться

Ще в 2019 році міжнародна команда вчених визначила 109 генів, які в певних комбінаціях пов’язані з цими вісьмома розладами.

Наразі дослідники проаналізували майже 18 тис. генетичних варіантів, як загальних, так і характерних тільки для окремих станів, використовуючи нейрональні попередники людини. Завдяки цьому було знайдено 683 варіанти, що регулюють активність генів у мозку, що розвивається.

Такі гени називають плейотропними, вони можуть впливати відразу на кілька ознак або захворювань.

Це можна порівняти з механізмом, який не обмежується однією функцією, а впливає на різні процеси – наприклад, підвищує ризик декількох хвороб. Вченим вдалося дізнатися, чому такі варіанти настільки універсальні:

вони діють в різних типах клітин мозку;

взаємодіють з великою кількістю білків;

контролюють ключові процеси, необхідні для розвитку мозку на різних етапах.

Саме тому один і той же генетичний варіант може бути пов’язаний з цілим спектром психічних розладів, впливаючи на багато важливих механізмів у мозку.

Шлях до лікування

– Розуміння генетичних причин плейотропії відкриває шлях до створення комплексних методів терапії, які можуть впливати на загальні гени і допомагати при декількох розладах одночасно, – підкреслив Вон.

З огляду на те, що за даними ВООЗ, приблизно кожна восьма людина в світі стикається з психічними захворюваннями, розробки, засновані на цих відкриттях, можуть істотно поліпшити якість життя мільйонів людей.

Джерело: Cell

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