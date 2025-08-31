Клас препаратів, які називаються бета-блокаторами та які десятиліттями використовувалися як терапія першої лінії після серцевого нападу, можуть підвищувати ризик госпіталізації та смерті в окремих жінок.

До такого висновку дійшла команда вчених Національного центру серцево-судинних досліджень у Мадриді.

У чому небезпека бета-блокаторів для жінок: що відомо

Вчені вивчали інформацію про показники здоров’я понад 6 тис. пацієнтів, які перенесли серцевий напад (інфаркт міокарда). Жінки становили 23,6% з них (понад 1,4 тис.).

– Загальна кількість жінок у клінічному випробуванні була найбільшою за всю історію досліджень, в яких тестували бета-блокатори після інфаркту міокарда, тому це важливе відкриття, – сказав провідний автор дослідження, директор Мадридського національного центру серцево-судинних захворювань Борха Ібаньєс.

Дослідники виявили, що жінки мали значно більший ризик повторного серцевого нападу або госпіталізації через серцеву недостатність, якщо після інфаркту міокарда їх лікували бета-блокаторами.

Крім того, у них була майже втричі більша ймовірність смерті порівняно з учасницями дослідження, які отримували плацебо.

– Ризики найбільше стосувалися пацієнток, які отримували великі дози бета-блокаторів, – зазначив кардіолог Борха Ібаньєс.

Ендрю Фрімен каже, що різниця в реакціях організму жінок і чоловіків на однакові ліки проти серцево-судинних захворювань не є несподіваною.

За словами вченого, стать багато в чому впливає на те, як люди реагують на ліки. У багатьох випадках жінки мають менше серце, вони більш чутливі до ліків від тиску.

Крім того, ранні дослідження були зосереджені на чоловіках. Тому знадобилися роки, щоб виявити: хвороби серця у представників різних статей проявляються по-різному.

Серцевий напад у чоловіків часто має традиційний симптом – біль у грудях. У жінок про інфаркт міокарда можуть сигналізувати біль у спині, розлади травлення та задишка. А все тому, що у них бляшки накопичуються не в основних артеріях, а в менших кровоносних судинах серця.

Учені переконані, що висновки дослідження змінять усі міжнародні клінічні рекомендації щодо використання бета-блокаторів для чоловіків і жінок, а також мають стати поштовхом до давно необхідного, специфічного підходу лікування серцево-судинних захворювань залежно від статі пацієнта.

Джерело : CNN

