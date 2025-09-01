Хірурги однієї з лікарень Львівської області витягли з-під ключиці 73-річної місцевої мешканки 12-сантиметрового паразита.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

12-сантиметровий паразит під ключицею: що відомо

Як розповіли у Львівському ОЦКПБ, припухлість в області лівої ключиці жінка помітила в липні.

Зараз дивляться

Утворення в підшкірно-жировій клітковині її не турбувало. Однак жінка вирішила звернутися за медичною допомогою в одну з установ охорони здоров’я області.

Під час проведеного оперативного втручання з приводу видалення утворення з підшкірної клітковини хірурги витягли 12-сантиметрового паразита.

Для встановлення виду гельмінта вилучений матеріал відправили на дослідження в паразитологічну лабораторію Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Жінці було встановлено діагноз “дірофіляріоз”.

– Цього року це третій випадок дірофіляріозу у Львівській області. У 2024 році їх було зареєстровано 4, – йдеться в повідомленні.

Дірофіляріоз – зоонозний (інфекційні хвороби, зазвичай поширені у тварин, але здатні іноді передаватися від тварин до людини) гельмінтоз, який викликають гельмінти роду Dirofilaria.

У людей, як правило, дирофіляріоз проявляється підшкірними вузлами. У багатьох випадках хвороба протікає безсимптомно. При ураженні очей (це майже в 45% випадків) виникають вузли під шкірою повік.

Переносять дирофіляріоз інфіковані при укусі хворих тварин комарі. В організм людини личинка гельмінта потрапляє через укус комара.

З моменту зараження людини до утворення пухлини може пройти від одного місяця до двох років.

Спочатку на місці укусу комара з’являється невелике ущільнення, яке згодом може вирости до розмірів пухлини.

Крім відчуття переміщення, в місці локалізації паразита може свербіти, пекти, набрякати, червоніти. Можуть бути скарги на головний біль і загальне нездужання.

Як захиститися:

за допомогою репелентів – засобів для відлякування комарів;

не слід забувати про захисні засоби для домашніх тварин;

проводити періодичну дегельмінтизацію тварин, оскільки вони є джерелами інвазії.

При ознаках дирофіляріозу звертайтеся до фахівців.

Джерело: Львівський ОЦКПХ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.