У людей, старших за 65 років, вага яких знижується або коливається більше ніж на 5%, когнітивні функції можуть знижуватися швидше.

Такого висновку дійшла команда дослідників із Департаменту дієтології Університету штату Пенсільванія.

Вплив ваги на когнітивні здібності: що відомо

За словами вчених, було вивчено дані за 11 років, пов’язані з вагою, індексом маси тіла та окружністю талії. Проведено три різних типи аналізу, щоб порівняти ці показники зі зниженням когнітивних здібностей.

– Хоч би як ми розглядали дані, взаємозв’язок був абсолютно очевидним: що більше вага людини коливалася з року в рік, то швидше у неї спостерігалося зниження когнітивних здібностей, – зазначають автори наукової роботи.

Дослідники проаналізували дані 4 304 літніх людей, які брали участь у Національному дослідженні тенденцій у сфері охорони здоров’я та старіння в період 2011-2021 років.

Учасників розділили на групи залежно від того, наскільки сильно коливалася їхня вага під час дослідження.

У людей, чия вага коливалася найменше, спостерігалося найменше зниження когнітивних функцій, тоді як у людей, чия вага коливалася найбільше, зниження когнітивних функцій було в два-чотири рази активніше.

Цей результат підтвердився і при порівнянні варіабельності окружності талії та індексу маси тіла (ІМТ) з варіабельністю зниження когнітивних функцій.

В іншому аналізі дослідники виявили, що як втрата ваги щонайменше на 5%, так і чергування втрати та набору ваги щонайменше на 5% були пов’язані з більш швидким зниженням когнітивних функцій.

– Результати вказують на небезпеку втрати або коливань ваги для літніх людей, – зазначають вчені.

Результати показують, що моніторинг ваги літніх людей може надати додаткову інформацію, яка може бути корисною для захисту когнітивного здоров’я.

Однак, за словами вчених, людям не слід покладатися тільки на візити до лікаря і відстежувати свою вагу послідовно вдома.

