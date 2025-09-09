Звичайна садова рослина може допомогти в боротьбі з деменцією: деталі
- Вчені дослідили вплив розмарину та його активних сполук на когнітивні функції.
- Тести на тваринах показали поліпшення пам’яті та збільшення кількості синапсів.
- Отримані дані можуть стати основою для майбутніх клінічних досліджень.
Вважається, що розмарин має терапевтичний потенціал завдяки своїм активним сполукам, що володіють антиоксидантними та протизапальними властивостями.
Однак ще в 2022 році американські вчені з’ясували, що розмарин лікарський може бути потенційним стимулятором когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера.
Властивості розмарину для поліпшення пам’яті: що відомо
Дослідження засвідчило, що застосування розмарину поліпшило когнітивні функції у тварин.
За словами вчених, отримані результати можуть бути використані при плануванні клінічних досліджень.
– Користь розмарину для когнітивних функцій і механізми дії узгоджуються з фундаментальною патофізіологією когнітивного дефіциту, і ця рослина може стати потенційним засобом лікування хвороби Альцгеймера, – йдеться в повідомленні.
Згідно з подальшими дослідженнями, під час використання diAcCA – нової стабілізованої форми карнозної кислоти – для лікування мишачих моделей хвороби Альцгеймера вдалося досягти терапевтичних доз хімічної речовини в мозку, що призвело до поліпшення пам’яті і більшої кількості синапсів в мозку.
– Ми провели кілька різних тестів на пам’ять, і в усіх випадках результати покращилися завдяки препарату. І це не просто уповільнило спад: ситуація практично повернулася до норми, – зазначив клінічний невролог Стюарт Ліптон.
Зазначається, що поки незрозуміло, який саме вплив розмарин може мати на людину під час профілактики хвороби Альцгеймера, проте дослідження є багатонадійними.
Джерело: Express