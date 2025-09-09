Вважається, що розмарин має терапевтичний потенціал завдяки своїм активним сполукам, що володіють антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Однак ще в 2022 році американські вчені з’ясували, що розмарин лікарський може бути потенційним стимулятором когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера.

Властивості розмарину для поліпшення пам’яті: що відомо

Дослідження засвідчило, що застосування розмарину поліпшило когнітивні функції у тварин.

За словами вчених, отримані результати можуть бути використані при плануванні клінічних досліджень.

– Користь розмарину для когнітивних функцій і механізми дії узгоджуються з фундаментальною патофізіологією когнітивного дефіциту, і ця рослина може стати потенційним засобом лікування хвороби Альцгеймера, – йдеться в повідомленні.

Згідно з подальшими дослідженнями, під час використання diAcCA – нової стабілізованої форми карнозної кислоти – для лікування мишачих моделей хвороби Альцгеймера вдалося досягти терапевтичних доз хімічної речовини в мозку, що призвело до поліпшення пам’яті і більшої кількості синапсів в мозку.

– Ми провели кілька різних тестів на пам’ять, і в усіх випадках результати покращилися завдяки препарату. І це не просто уповільнило спад: ситуація практично повернулася до норми, – зазначив клінічний невролог Стюарт Ліптон.

Зазначається, що поки незрозуміло, який саме вплив розмарин може мати на людину під час профілактики хвороби Альцгеймера, проте дослідження є багатонадійними.

Джерело: Express

