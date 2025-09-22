Команда вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) розробила новий тип м’якого датчика, здатного надійно вимірювати рівень втоми за рухом очних яблук.

Пристрій може визначати частоту моргання користувача, відстежуючи зміни магнітних властивостей матеріалу, викликаних механічним впливом.

Датчик на очі для вимірювання рівня втоми: як працює

Повідомляється, що основною метою дослідження була розробка нового сенсорного пристрою, який можна було б використовувати для надійного вимірювання втоми в режимі реального часу і поза лабораторними умовами.

Зараз дивляться

Вивчаючи фізіологічні ефекти втоми, вчені виявили, що можуть прогнозувати рівень втоми людини за частотою моргання.

– Є щось тонке і показове в поведінці очей, коли ви втомилися. Частота моргання змінюється, швидкість сповільнюється, і патерни починають змінюватися, – відзначають вчені.

Розроблений м’який датчик можна щільно, подібно до другої шкіри, прикріплювати на верхню повіку. Примітно, що він дуже еластичний, не вимагає живлення від батарейок і швидко реагує на кожне моргання.

Для виготовлення датчика команда нанесла провідну золоту котушку на тонкий термопластичний еластомер. Цей еластомер, у свою чергу, був поміщений на магнітопружну плівку, заповнену крихітними магнітами.

Вчені пояснили, що ця установка перетворює рух повік в електричні сигнали високої точності, по суті, перетворюючи кожне моргання в дані.

Це повністю автономна система з вбудованою бездротовою передачею даних, розроблена для щоденного використання – не тільки в клініках або дослідницьких лабораторіях, але і в умовах, де втома має значення: в дорозі, в навчальних класах або на високопродуктивній роботі.

Відзначається, що, крім вимірювання втоми, датчик може прогнозувати інші важливі показники, пов’язані зі здоров’ям, а також зміни навколишнього середовища.

– Цей прорив відкрив альтернативні шляхи для практичного застосування енергії, сенсорики і терапії, орієнтованої на людське тіло, – відзначили вчені.

Новий датчик для вимірювання втоми незабаром може бути вдосконалений і випущений на ринок.

Джерело: Tech Xplore

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.