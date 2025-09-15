Нові спеціальні очні краплі для людей з далекозорістю можуть замінити необхідність носити окуляри для читання або вдаватися до хірургічного втручання.

Експериментальний препарат розроблений аргентинськими вченими з Центру передових досліджень пресбіопії в Буенос-Айресі.

Очні краплі замість окулярів або операції: що відомо

Краплі містять пілокарпін – препарат, що звужує зіниці і скорочує м’яз, який контролює форму кришталика ока, щоб фокусуватися на об’єктах, що знаходяться на різній відстані.

До складу також входить диклофенак – нестероїдний протизапальний препарат, що зменшує запалення.

У науковому експерименті взяли участь 766 осіб в Аргентині, які використовували краплі двічі на день: відразу після пробудження і приблизно через шість годин.

Пацієнти були розділені на три групи, яким вводилися різні склади. Кожна крапля містила фіксовану дозу диклофенаку, але концентрація пілокарпіну варіювалася від 1%, 2% до 3%.

З 148 пацієнтів, яким вводили краплі 1%, майже всі змогли прочитати два або більше додаткових рядків на таблиці.

У групі учасників, яким вводили краплі 2%, 69% з 248 осіб змогли прочитати три або більше додаткових рядків.

У групі, де застосовували краплі 3%, 84% з 370 пацієнтів змогли прочитати три або більше додаткових рядків.

Директор Центру передових досліджень пресбіопії в Буенос-Айресі Джованна Беноцці зазначила, що результат показав швидке і стійке поліпшення зору поблизу при використанні всіх трьох концентрацій.

– Вражає, що 99% із 148 пацієнтів у групі 1% пілокарпіну досягли оптимального зору поблизу і змогли прочитати два або більше додаткових рядків, – каже Беноцці.

За її словами, результати свідчать, що дана терапія є безпечною, ефективною і добре переносимою альтернативою традиційному лікуванню пресбіопії.

Поширеними побічними ефектами крапель були тимчасове затуманення зору, подразнення при закапуванні і головні болі.

За словами вчених, поліпшення зору зберігалося протягом двох років.

Джерело : The Guardian

