У МОЗ пояснили, в яких випадках проводять екстрену вакцинацію проти кору
У зв’язку зі зростанням нових випадків кору в Україні фахівці Міністерства охорони здоров’я пояснили, кому і в яких випадках проводять екстрену вакцинацію проти кору та інших інфекційних захворювань.
Екстрена вакцинація проти кору: що відомо
– Екстрена вакцинація призначається у випадках, коли невакцинована або не повністю вакцинована людина контактувала з хворим на кір, – йдеться в повідомленні.
Щеплення потрібно зробити якомога швидше після контакту, в перші 72 години – тоді воно може запобігти розвитку хвороби або зменшити її тяжкість.
Випадки, коли рекомендується екстрена вакцинація:
- контакт із хворим: якщо невакцинована дитина або дорослий мали контакт з особою, у якої підтверджено діагноз кору;
- вік від 6 місяців і старше: дітям від 6 місяців до 1 року може бути зроблена “нульова” доза вакцини (вона не враховується в календарі, але захищає під час спалаху);
- діти старше 1 року і дорослі: якщо вони не отримали жодної дози або отримали тільки одну дозу вакцини;
- медичні працівники, педагоги, військові, інші групи ризику – у разі контакту з хворим.
У МОЗ нагадали, що у дітей з хронічними захворюваннями ризики отримати важкі ускладнення в разі захворювання на кір вищі. Йдеться про пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку.
Тому дітей з хронічними захворюваннями рекомендується вакцинувати проти кору вчасно і в першу чергу.
Високий ризик розвитку ускладнень у разі захворювання на кір загрожує:
- немовлятам і дітям віком до 5 років;
- вагітним жінкам;
- імуноскомпрометованим пацієнтам.
Винятком проведення щеплення проти кору є хвороби або стани, що сильно пригнічують імунітет.
Наприклад, імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції або коли дитина проходить хіміотерапію або приймає великі дози стероїдних гормонів.