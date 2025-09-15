У зв’язку зі зростанням нових випадків кору в Україні фахівці Міністерства охорони здоров’я пояснили, кому і в яких випадках проводять екстрену вакцинацію проти кору та інших інфекційних захворювань.

Екстрена вакцинація проти кору: що відомо

– Екстрена вакцинація призначається у випадках, коли невакцинована або не повністю вакцинована людина контактувала з хворим на кір, – йдеться в повідомленні.

Щеплення потрібно зробити якомога швидше після контакту, в перші 72 години – тоді воно може запобігти розвитку хвороби або зменшити її тяжкість.

Випадки, коли рекомендується екстрена вакцинація:

контакт із хворим: якщо невакцинована дитина або дорослий мали контакт з особою, у якої підтверджено діагноз кору;

вік від 6 місяців і старше: дітям від 6 місяців до 1 року може бути зроблена “нульова” доза вакцини (вона не враховується в календарі, але захищає під час спалаху);

діти старше 1 року і дорослі: якщо вони не отримали жодної дози або отримали тільки одну дозу вакцини;

медичні працівники, педагоги, військові, інші групи ризику – у разі контакту з хворим.

У МОЗ нагадали, що у дітей з хронічними захворюваннями ризики отримати важкі ускладнення в разі захворювання на кір вищі. Йдеться про пневмонію, вушну інфекцію, запалення мозку.

Тому дітей з хронічними захворюваннями рекомендується вакцинувати проти кору вчасно і в першу чергу.

Високий ризик розвитку ускладнень у разі захворювання на кір загрожує:

немовлятам і дітям віком до 5 років;

вагітним жінкам;

імуноскомпрометованим пацієнтам.

Винятком проведення щеплення проти кору є хвороби або стани, що сильно пригнічують імунітет.

Наприклад, імунодефіцит внаслідок ВІЛ-інфекції або коли дитина проходить хіміотерапію або приймає великі дози стероїдних гормонів.

Джерело : МОЗ

