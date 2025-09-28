Експерти Центру громадського здоров’я (ЦОЗ) розвінчали найпоширеніші стереотипи та міфи щодо хвороби Альцгеймера (ХА), щоб зменшити страх, поліпшити якість життя пацієнтів із недугою та підтримати їхні сім’ї.

Міфи та правда про хворобу Альцгеймера: що відомо

Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою формою деменції у світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я за 2021 рік, в Україні рівень смертності від ХА та інших форм деменції становив 34,7 випадку на 100 тис. населення.

Серед жінок ХА посідала четверте місце серед причин смертності з показником 50,3 випадку на 100 тис. осіб.

Довкола хвороби Альцгеймера зберігається чимало упереджень, що породжують стигму і часто заважають людям своєчасно звернутися по кваліфіковану допомогу.

– Але хвороба Альцгеймера – це не вирок, а стан, з яким потрібно працювати – за допомогою медицини, психологічної та соціальної підтримки, – йдеться в повідомленні.

Експерти ЦОЗ назвав основні тези щодо хвороби Альцгеймера:

діагностика хвороби Альцгеймера не означає кінець життя. Багато людей із цим діагнозом продовжують активне та змістовне життя ще багато років;

захворіти на ХА може будь-хто, а не тільки літні люди. Вік – це найбільший фактор ризику, проте є рання хвороба Альцгеймера, яка може проявитися в 30-60 років. Пізня ХА розвивається в більшості випадків після 65 років;

спадковість збільшує ризик ХА, але не вище, ніж на 50%. Наявність в сімейному анамнезі не означає, що хвороба неминуча. Для ранньої форми є чітко ідентифіковані генетичні мутації, проте навіть носій гена має лише 50% ймовірності розвитку хвороби. Пізня ХА залежить від поєднання генетики, середовища та способу життя;

хвороба Альцгеймера – це більше, ніж проблеми з пам’яттю. ХА впливає на пам’ять, мовлення, мислення, просторову орієнтацію, здатність приймати рішення, емоційний стан і поведінку. Однак кожна людина переживає хворобу по-своєму, а її прояви можуть відрізнятися;

люди з ХА усвідомлюють себе і дійсність. На різних стадіях хвороби багато хто продовжує комунікувати і усвідомлювати події навколо. Однак із прогресуванням хвороби ця здатність може знижуватися;

агресивна поведінка не є обов’язковою ознакою ХА. Часто небажану реакцію викликають стрес, дезорієнтація або невідповідні умови. Адаптація середовища і правильне спілкування допомагають знизити ризик подібних проявів;

втрата пам’яті не завжди означає хворобу Альцгеймера. Не кожне забування є ознакою хвороби. Якщо проблеми з пам’яттю починають заважати повсякденному життю, слід звернутися до лікаря для обстеження, адже причини можуть бути різними;

Хворобі Альцгеймера неможливо повністю запобігти. Немає жодного способу убезпечитися на 100%. Однак ризик розвитку хвороби знижує здоровий спосіб життя:

рухова активність;

збалансоване харчування;

контроль тиску і цукру;

соціальна активність;

тренування мозку.

