В Україні стартував епідемічний сезон. Так, у Києві за минулий тиждень зареєстровано 7 905 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19.

Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Статистика ГРВІ та грипу в Києві за тиждень: що відомо

У центрі зазначили, що рівень захворюваності в столиці нижчий за епідемічний поріг на 66,5%. Наразі цей показник становить 267,8.

Зараз дивляться

За словами епідеміологів, порівняно з попереднім тижнем у Києві спостерігається зниження захворюваності на 4%.

Випадків захворювання у дітей виявлено 5 085 проти 5 124 за минулий тиждень (зниження на 0,8%).

Захворюваність серед дорослих змінилася з 3 107 на 2 820 (зниження на 9,2%).

Діти становлять 64,3% від загальної кількості, минулого тижня – 62,3%.

Захворюваність серед школярів зросла на 9,5%. Так, у дітей шкільного віку зареєстровано 2 842 випадки.

Порівняно з попереднім тижнем знизилася кількість госпіталізованих серед хворих на грип та ГРВІ серед дорослих і дітей.

До столичних медзакладів за останній тиждень потрапили 127 осіб, зокрема 96 дітей.

На Covid-19 захворіли 12 осіб, серед яких троє дітей до 17 років. Госпіталізували 15 осіб, з яких двоє дітей.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебував один дорослий пацієнт.

Протягом минулого тижня летальних випадків від ускладнень Covid-19 та грипу не зареєстровано.

Джерело: Офіційний портал Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.