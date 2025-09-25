Експерти попереджають, що новий штам Covid-19 Stratus поширюється швидше за попередні і має незвичайну ранню попереджувальну ознаку, на яку слід звернути увагу. Вона відрізняється від інших симптомів коронавірусної інфекції.

Ранній симптом штаму Covid-19 Stratus

За словами експертів, новий Covid-штам Stratus має два варіанти: XFG і XFG.3.

Він був вперше виявлений в січні 2025 року, а до червня Всесвітня організація охорони здоров’я поставила XFG під спостереження у зв’язку з його швидким поширенням у всьому світі.

Загалом симптоми Stratus часто нагадують ознаки поширених респіраторних захворювань, таких як грип, з лихоманкою, кашлем, чханням або нежитем.

Симптоми варіюються від випадку до випадку, в деяких спостерігаються як легкі, так і важкі прояви.

Однак, як розповів лікар загальної практики Гарет Най, найбільш поширеною першою ознакою Stratus є охриплий голос, який може з’явитися раніше, ніж більш традиційні симптоми коронавірусу.

– Зазвичай спостерігається сильний біль у горлі та хрипкий голос порівняно з іншими більш загальними симптомами, такими як кашель, температура та біль, – сказав лікар.

За словами медика, також зафіксовано безліч додаткових симптомів, зокрема закладеність носа, проблеми з травленням і виснаження.

Гарет Най додав, що Stratus з більшою ймовірністю може викликати захворювання, оскільки здатний обійти імунну систему, навіть якщо ви вже перехворіли.

Лікар нагадав, що рівень захворюваності завжди підвищується, коли діти повертаються до школи, оскільки це супроводжується тісним контактом і часто недотриманням правил особистої гігієни.

Джерело : Mirror

