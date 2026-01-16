У Києві на випадок тривалої відсутності електропостачання визначили перелік чергових аптечних пунктів КП Фармація, що працюватимуть цілодобово.

У Києві забезпечать цілодобовий доступ до ліків

Як пише Київська міська рада, така опція буде застосована у разі тривалих відключень світла.

– Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.

Зараз дивляться

Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово, у разі тривалої відсутності електропостачання:

Лівий берег

Дарницький район

КНП Київська міська клінічна лікарня № 1 (корпус 1). Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121;

Деснянський район

КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.

Правий берег

Оболонський район

КНП Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1. Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.

Солом’янський район

КНП Київська міська клінічна лікарня № 6 (Медмістечко). Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерський район

КНП Київська міська клінічна лікарня № 12. Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район

НДСЛ Охматдит. Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками, повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

У відомстві радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.