У Києві у разі тривалих відключень забезпечать цілодобовий доступ до ліків: список аптек
- У Києві містяни під час тривалих відключень світла зможуть цілодубово купувати ліки.
- 6 закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.
- У Департаменті охорони здоров’я КМДА радять мати при собі готівку, оскільки баньківські термінали можуть працювати з перебоями.
У Києві на випадок тривалої відсутності електропостачання визначили перелік чергових аптечних пунктів КП Фармація, що працюватимуть цілодобово.
У Києві забезпечать цілодобовий доступ до ліків
Як пише Київська міська рада, така опція буде застосована у разі тривалих відключень світла.
– Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 6 закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.
Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово, у разі тривалої відсутності електропостачання:
Лівий берег
- Дарницький район
КНП Київська міська клінічна лікарня № 1 (корпус 1). Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121;
- Деснянський район
КНП Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.
Правий берег
- Оболонський район
КНП Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1. Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.
- Солом’янський район
КНП Київська міська клінічна лікарня № 6 (Медмістечко). Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.
- Печерський район
КНП Київська міська клінічна лікарня № 12. Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.
- Шевченківський район
НДСЛ Охматдит. Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.
Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками, повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА.
У відомстві радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.