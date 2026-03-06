Рано чи пізно це питання спливає майже в кожного, хто тримає кішку вдома. Хтось тягне до останнього, бо боїться самої операції. Інші впевнені, що “треба ж дати їй хоч раз народити”.

А якщо спитати у ветеринарів, більшість відповість коротко й без сентиментів: для домашньої кішки стерилізація — це зазвичай найкраще, що можна зробити.

Домашнє життя — це не дика природа

У квартирі кішка живе зовсім не так, як її дикі родичі. Там величезна територія, постійний пошук їжі, партнерів, рух. А тут — обмежена територія, майже ніяких котів за вікном, і при цьому всі гормони на місці.

Тож коли приходить тічка, починається справжній “цирк”: нявкання на три октави, концерти о 4-й ранку, спроби вирватись на вулицю крізь зачинені двері.

Багато людей саме після першої-другої такої “вечірки” й починають гуглити “стерилізація кішки Київ”.

Гормональні краплі та таблетки — це пастка

Дехто думає: “А давай просто дам пігулку — і все минеться”. З одного боку — так, тічка зникає. З іншого — ветеринари дуже не люблять цей метод.

Якщо давати такі препарати регулярно (а тічка приходить кілька разів на рік), ризик пухлин, кіст яєчників і серйозних порушень обміну речовин різко зростає.

Багато ветеринарів кажуть прямо: це відтермінування проблеми, а не її вирішення. Рано чи пізно все одно доведеться оперувати, тільки вже в набагато гіршому стані.

Що реально зникає після стерилізації

У нестерилізованих кішок високий ризик піометри — гнійного запалення матки. Це стан, коли тварина буквально за кілька днів може опинитись на межі, а операція вже буде не плановою, а екстреною.

Тому більшість ветеринарів кажуть, що стерилізація кішки — це надійний і безпечний варіант.

Друга серйозна проблема — пухлини молочних залоз. Якщо стерилізувати кішку до першої тічки або одразу після, імовірність раку молочної залози суттєво знижується. Після другої-третьої тічки цей ефект уже слабший, але все одно є.

Поведінка теж змінюється, і зазвичай на краще

Після операції кішки, як правило, стають спокійнішими. Немає більше гормональних “гойдалок”, нічних концертів, спроб утекти. Багато власників кажуть, що тварина ніби “нарешті розслабилась”.

Іноді можна почути, що “вона стала ледачою й товстішає”. Але найчастіше причина проста: після стерилізації не скорегували харчування. Якщо не “насипати безконтрольно” і підтримувати активність — вага залишається нормальною.

Ще один момент, про який ветеринари згадують майже завжди

У місті щороку тисячі кошенят народжуються просто тому, що хтось не захотів стерилізувати свою кицю.

Частина з них потрапляє на вулицю, частина — у притулки, де місць завжди бракує. Для багатьох ветеринарів це не “мила тема”, а реальна причина рекомендувати стерилізацію як відповідальний крок.

Якщо сумніваєшся — просто сходи до лікаря

Немає універсальної відповіді для всіх кішок. У когось є хронічні хвороби, у когось дуже раннє статеве дозрівання, у когось власник планує в’язку з породистим котом. Тому найкраще — прийти на консультацію.

Ветеринар огляне тварину, підкаже оптимальний вік (часто це 6–8 місяців), розповість, як підготувати кішку та як годувати після операції.

Якщо ви живете в Києві й шукаєте, де зробити це спокійно й без зайвого стресу, — звертайтесь у ветеринарну клініку А-Вет на Оболоні. Але головне — не відкладати, коли вже зрозуміло, що тічки заважатимуть і кішці, і вам.

Фото: А-Вет

