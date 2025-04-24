Intel проти Qualcomm у 2025 році: 5 причин обрати X86-ноутбуки

У 2024 році ARM-чипи Qualcomm серії Snapdragon X знову кинули виклик традиційним процесорам Intel.

Минуло вже достатньо часу, щоб зрозуміти, чи виправдане агресивне просування ARM-рішень, чи x86-ноутбуки все ще зберігають низку суттєвих переваг для багатьох користувачів.

Програмна сумісність

Екосистема програмного забезпечення для x86-архітектури формувалася десятиліттями. Тисячі професійних застосунків розроблялися під ноутбуки Intel, гарантуючи безпроблемну роботу.

Зараз дивляться

Продуктивність емульованих програм на ARM падає на 30-40 %. Критична ситуація з професійним ПЗ:

Adobe Premiere Pro працює нестабільно під час монтажу 4K-відео;

Autodesk Maya і 3ds Max офіційно не підтримуються.

Відсутність драйверів для багатьох периферійних пристроїв обмежує можливості підключення.

Продуктивність

Процесори Intel Core Ultra 200V перевершують Snapdragon X Elite на 15-25 % у багатопотокових завданнях. Конкретні приклади:

Рендеринг 4K-відео. Intel – 4 хв, Qualcomm – 5 хв. Компіляція проєкту. Intel – 2 хв 30 сек, Qualcomm – 3 хв.

Інтегрована графіка Intel Arc також демонструє перевагу над Adreno у складі Snapdragon X Elite.

Ігрова сумісність

Зі 100 найпопулярніших ігор у Steam:

97 нативно підтримують x86;

тільки 23 офіційно запускаються ARM.

Під час емуляції x86-ігор на ARM продуктивність падає на 35-60 %. Вимогливі AAA-проєкти практично неіграбельні на Snapdragon X Elite через обмеження.

Різноманітність пристроїв

Екосистема x86-ноутбуків охоплює сотні моделей від десятків виробників у всіх цінових категоріях:

ультрабуки вагою до 1 кг;

потужні робочі станції;

ігрові ноутбуки;

трансформери 2 в 1;

бюджетні рішення.

Qualcomm-ноутбуки представлені обмеженою кількістю моделей переважно в преміальному сегменті.

Покращена енергоефективність

Intel зробила прорив з архітектурою Lunar Lake. Приклади автономності:

Dell XPS 13. До 18 год перегляду відео. ASUS Zenbook S. До 16 год роботи.

Це досягнуто завдяки:

гібридній архітектурі з E-ядрами;

3-нм техпроцесу TSMC;

інтелектуальній системі управління живленням.

Розрив в енергоефективності між x86 і ARM скоротився настільки, що різниця в 2-3 години автономної роботи вже не є вирішальним фактором.

X86-ноутбуки зберігають переваги в програмній сумісності, продуктивності, ігровій підтримці та різноманітності моделей. Значно поліпшена енергоефективність робить їх оптимальним вибором для професіоналів, геймерів і користувачів, які потребують універсального пристрою без компромісів.

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