Intel проти Qualcomm у 2025 році: 5 причин обрати X86-ноутбуки
У 2024 році ARM-чипи Qualcomm серії Snapdragon X знову кинули виклик традиційним процесорам Intel.
Минуло вже достатньо часу, щоб зрозуміти, чи виправдане агресивне просування ARM-рішень, чи x86-ноутбуки все ще зберігають низку суттєвих переваг для багатьох користувачів.
Програмна сумісність
Екосистема програмного забезпечення для x86-архітектури формувалася десятиліттями. Тисячі професійних застосунків розроблялися під ноутбуки Intel, гарантуючи безпроблемну роботу.
Продуктивність емульованих програм на ARM падає на 30-40 %. Критична ситуація з професійним ПЗ:
- Adobe Premiere Pro працює нестабільно під час монтажу 4K-відео;
- Autodesk Maya і 3ds Max офіційно не підтримуються.
Відсутність драйверів для багатьох периферійних пристроїв обмежує можливості підключення.
Продуктивність
Процесори Intel Core Ultra 200V перевершують Snapdragon X Elite на 15-25 % у багатопотокових завданнях. Конкретні приклади:
- Рендеринг 4K-відео. Intel – 4 хв, Qualcomm – 5 хв.
- Компіляція проєкту. Intel – 2 хв 30 сек, Qualcomm – 3 хв.
Інтегрована графіка Intel Arc також демонструє перевагу над Adreno у складі Snapdragon X Elite.
Ігрова сумісність
Зі 100 найпопулярніших ігор у Steam:
- 97 нативно підтримують x86;
- тільки 23 офіційно запускаються ARM.
Під час емуляції x86-ігор на ARM продуктивність падає на 35-60 %. Вимогливі AAA-проєкти практично неіграбельні на Snapdragon X Elite через обмеження.
Різноманітність пристроїв
Екосистема x86-ноутбуків охоплює сотні моделей від десятків виробників у всіх цінових категоріях:
- ультрабуки вагою до 1 кг;
- потужні робочі станції;
- ігрові ноутбуки;
- трансформери 2 в 1;
- бюджетні рішення.
Qualcomm-ноутбуки представлені обмеженою кількістю моделей переважно в преміальному сегменті.
Покращена енергоефективність
Intel зробила прорив з архітектурою Lunar Lake. Приклади автономності:
- Dell XPS 13. До 18 год перегляду відео.
- ASUS Zenbook S. До 16 год роботи.
Це досягнуто завдяки:
- гібридній архітектурі з E-ядрами;
- 3-нм техпроцесу TSMC;
- інтелектуальній системі управління живленням.
Розрив в енергоефективності між x86 і ARM скоротився настільки, що різниця в 2-3 години автономної роботи вже не є вирішальним фактором.
X86-ноутбуки зберігають переваги в програмній сумісності, продуктивності, ігровій підтримці та різноманітності моделей. Значно поліпшена енергоефективність робить їх оптимальним вибором для професіоналів, геймерів і користувачів, які потребують універсального пристрою без компромісів.