ШІ підставив журналіста: видання з Чикаго надрукувало список вигаданих книжок

Серйозний прокол із використанням штучного інтелекту стався в американському виданні Chicago Sun-Times.

У недільному випуску газети зʼявився спеціальний додаток із гідом для читачів. Там був і список книжок на літо, проте виявилося, що деяких з них насправді не існує.

Як ШІ згенерував список книг

Як зʼясувалося, автор розділу – незалежний журналіст із Чикаго Марко Бускалья — скомпілював добірку рекомендацій, використовуючи генеративний ШІ, і не перевірив інформацію перед публікацією. Серед вигаданих були не лише назви книжок, а й описи до них.

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– Це була дурна помилка, і я беру всю відповідальність на себе. Я просто взяв і передрукував список, який видав мені ШІ, – визнав Бускалья в коментарі для Chicago Sun-Times.

Він пояснив, що працював над матеріалами для King Features Syndicate – компанії, яка продає контент медіапартнерам по всій країні. Крім Chicago Sun-Times, підроблений список потрапив також до Philadelphia Inquirer.

Бускалья додав, що використовував штучний інтелект не лише для цього матеріалу, а й для інших текстів у 64-сторінковому спецвипуску для літа. Їхню достовірність він також гарантувати не може.

Реакція видавництва і наслідки

Компанія King Features вже заявила, що розриває співпрацю з журналістом через порушення внутрішніх правил: він не повідомив, що використовує ШІ, і не дотримався вимог щодо фактчекінгу.

Своєю чергою головна виконавча директорка Chicago Public Media (власника Sun-Times) Мелісса Белл назвала ситуацію неприйнятною.

– Цей матеріал рекомендував книги, яких не існує. Ми активно розслідуємо інший вміст додатку. Це неприйнятно: як сама неточність, так і те, що ми не повідомили читачам, що додаток був створений поза межами редакції Sun-Times, – сказала Белл.

Вона зазначила, що гроші за номер з фейковим додатком з передплатників не братимуть. До того ж його вже видалили з електронної версії та замінили листом до читачів.

Керівництво Chicago Public Media пообіцяло найближчим часом надати більше деталей і переглянути свою співпрацю з King Features.

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