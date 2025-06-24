У Конгресі США заборонили WhatsApp на службових пристроях: у чому причина

Співробітникам Палати представників США заборонено користуватися месенджером WhatsApp на службових пристроях. Про це йдеться в офіційному зверненні, яке розіслали персоналу нижньої палати Конгресу.

Чому в Палаті представників США заборонили WhatsApp

Як зазначено в повідомленні від адміністративного управління палати, Офіс з питань кібербезпеки визнав WhatsApp застосунком із високим рівнем ризику. Головні зауваження стосуються відсутності прозорості у захисті даних користувачів, незашифрованого зберігання інформації, потенційних вразливостей для зловживань і атак.

Натомість працівникам рекомендують використовувати безпечніші альтернативи, зокрема Microsoft Teams, Wickr від Amazon, Signal – попри скандальну історію з чатами, iMessage та FaceTime від Apple.

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Реакція компанії Meta на заборону

У компанії Meta, якій належить WhatsApp, заявили, що рішуче не згодні з такою оцінкою. За словами представника компанії, WhatsApp надає вищий рівень безпеки, ніж навіть ті застосунки, які палата дозволила для використання.

Водночас в січні у самому WhatsApp визнали, що ізраїльська компанія Paragon Solutions шпигувала за користувачами месенджера, серед яких були журналісти та представники громадянського суспільства.

Це не перший випадок блокування популярних застосунків у Конгресі США. У 2022 році з аналогічних міркувань було заборонено TikTok, який пов’язували з потенційною загрозою з боку Китаю.

Нагадаємо, що китайська компанія ByteDance має або продати американський сегмент платформи, або зупинити роботу застосунку на території США. Тим часом Європейський Союз оштрафував ByteDance на €530 млн за незаконне відправлення даних користувачів до Китаю.

Джерело : Reuters

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