Маск презентував Grok 4: що вміє нова версія та скільки коштує підписка

Компанія Ілона Маска xAI представила нову версію свого флагманського штучного інтелекту Grok 4.

Презентація відбулася під час прямої трансляції, в якій сам Маск і команда дослідників xAI продемонстрували можливості оновленої моделі.

Що вміє Grok 4

Під час демонстрації Grok 4 успішно розв’язав складну математичну задачу, згенерував зображення зіткнення двох чорних дір та спрогнозував ймовірного переможця Світової серії з бейсболу 2025 року – команду Dodgers з імовірністю 21,6%.

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Компанія заявила, що Grok 4 став найрезультативнішою моделлю за показниками Humanity’s Last Exam –добірки складних завдань, що оцінюють рівень інтелекту моделей. Окрім того, Grok 4 перевершив інші системи й за низкою інших еталонних тестів.

– Grok 4 розумніший за майже всіх студентів-магістрів у всіх дисциплінах одночасно. Це докторський рівень, ні – навіть вищий за докторський, – заявив Маск на презентації.

В планах компанії на серпень – нова модель для програмування, на вересень – мультимодальний агент, на жовтень – модель для генерації відео.

Особливості нової версії ШІ від Маска

У новій моделі Grok 4 SuperGrok Heavy передбачено режим, у якому кілька агентів одночасно працюють над складними завданнями. Підписка на цю вдосконалену версію коштує $300 на місяць.

Також було презентовано новий голосовий режим, який, за словами розробників, звучить природніше та реагує краще, ніж попередні версії.

Утім, під час презентації голосовий Grok не впорався із завданням створити “оперу про дієтичну колу” – натомість прозвучав монолог у стилі Шекспіра.

Примітно, що команда xAI не згадала під час презентації нещодавній скандал із Grok. У вівторок, 8 липня, бот почав поширювати антисемітські висловлювання та порівнювати себе із Гітлером, після чого припинив генерувати текстові відповіді.

Джерело : Axios

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