Маск представил Grok 4: что умеет новая версия и сколько стоит подписка

Компания Илона Маска xAI представила новую версию своего флагманского искусственного интеллекта Grok 4.

Презентация состоялась во время прямой трансляции, в которой сам Маск и команда исследователей xAI продемонстрировали возможности обновленной модели.

Что умеет Grok 4

Во время демонстрации Grok 4 успешно решил сложную математическую задачу, сгенерировал изображение столкновения двух черных дыр и спрогнозировал вероятного победителя Мировой серии по бейсболу 2025 года – команду Dodgers с вероятностью 21,6%.

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Компания заявила, что Grok 4 стал самой результативной моделью по показателям Humanity’s Last Exam – подборки сложных задач, оценивающих уровень интеллекта моделей. Кроме того, Grok 4 превзошел другие системы и по ряду других эталонных тестов.

– Grok 4 умнее почти всех студентов-магистров во всех дисциплинах одновременно. Это докторский уровень, нет – даже выше докторского, – заявил Маск на презентации.

В планах компании на август – новая модель для программирования, на сентябрь – мультимодальный агент, на октябрь – модель для генерации видео.

Особенности новой версии ИИ от Маска

В новой модели Grok 4 SuperGrok Heavy предусмотрен режим, в котором несколько агентов одновременно работают над сложными задачами. Подписка на эту усовершенствованную версию стоит $300 в месяц.

Также был представлен новый голосовой режим, который, по словам разработчиков, звучит более естественно и реагирует лучше, чем предыдущие версии.

Впрочем, во время презентации голосовой Grok не справился с задачей создать “оперу о диетической коле” – вместо этого прозвучал монолог в стиле Шекспира.

Примечательно, что команда xAI не упомянула во время презентации недавний скандал с Grok. Во вторник, 8 июля, бот начал распространять антисемитские высказывания и сравнивать себя с Гитлером, после чего прекратил генерировать текстовые ответы.

Источник : Axios

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