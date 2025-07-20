Baby Grok: Маск анонсував дитячий застосунок на основі ШІ

Засновник і керівник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що його стартап зі штучного інтелекту створить застосунок, присвячений дитячому контенту.

За словами Маска, він назве його Baby Grok.

Запуск Baby Grok: що відомо

Про плани створити застосунок для дітей на основі штучного інтелекту він розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter (X).

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— Ми в xAI збираємося створити Baby Grok – застосунок, присвячений дитячому контенту, – повідомив Маск.

Мільярдер не надав детальнішої інформації про Baby Grok.

Раніше цього місяця компанія Ілона Маска xAI презентувала нову модель чат-боту Grok 4 лише за кілька місяців після випуску попередньої ітерації, що підтверджує шалені темпи розвитку штучного інтелекту.

Оновлення провели після того, як Grok видав низку антисемітських коментарів, які викликали широкий осуд.

Факти ICTV розповідали, що вміє чат-бот Grok 4 після оновлення та скільки коштує щомісячна підписка на нього.

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