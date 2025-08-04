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Мінцифри представило правила безпечної роботи з ШІ для адвокатів і суддів

ШІ Штучний інтелект
Фото: Pixabay

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Мін’юстом, Державною судовою адміністрацією, Асоціацією правників України та іншими партнерами підготувало перші рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту в юридичній сфері.

Про це повідомляє Мінцифри.

Як юристам безпечно використовувати ШІ: рекомендації від Мінцифри

Документ орієнтований на юристів, адвокатів, суддів, прокурорів, нотаріусів та інших фахівців, які працюють із законодавством.

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Розробники зазначають, що ШІ-інструменти можуть значно спростити підготовку контрактів і позовів, допомогти у моніторингу змін у законодавстві та аналізі судової практики. Водночас вони попереджають про ризики — від витоку персональних даних і порушення професійної таємниці до помилок у тлумаченні права та так званих галюцинацій ШІ.

У рекомендаціях наведено:

  • список із 40 ШІ-інструментів, серед яких ChatGPT, Gemini, DoNotPay, WINCOURT, “Суд на долоні”;
  • поради зі створення ефективних запитів;
  • розвінчання поширених міфів;
  • критерії вибору надійних систем.

Серед ключових порад — не вводити в ШІ-системи дані, за якими можна ідентифікувати особу; перевіряти відповіді ШІ та вимагати посилання на джерела; фіксувати використання ШІ в договорах із клієнтами; обирати захищені версії, що не зберігають історію запитів.

Документ підготовлений за підтримки проєкту UK DIGIT, який фінансується UK Dev і реалізується Фондом Євразія.

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