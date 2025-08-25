50 років чекали цього моменту: що показали запечатані зразки ґрунту Apollo 17

Головне Герметично збережені зразки Apollo 17 відкрили лише зараз – після 50 років очікування.

Зразки з поверхні Місяця розповіли про Light Mantle – єдиний відомий зсув на супутнику Землі.

Науковці вперше відкрили герметично збережені зразки місячного ґрунту, привезені місією Apollo 17 ще у 1972 році.

Їхнє дослідження дозволило з’ясувати причину єдиного відомого зсуву на поверхні Місяця, названого Light Mantle. Результати опубліковані у журналі Journal of Geophysical Research: Planets.

Дослідження місячного ґрунту – висновки

Під час місячної експедиції астронавти NASA зібрали понад 110 кг каміння й пилу. Частину матеріалів спеціально запечатали й зберегли для майбутнього – у розрахунку, що колись з’являться нові технології для їхнього вивчення. Саме ці “законсервовані” зразки й стали ключем до розгадки природи Light Mantle.

За допомогою мікро-КТ-сканування вчені дослідили дрібні уламки породи. Виявилося, що під час зсуву вони руйнувалися й поводилися так, ніби зсув тік як рідина. Це пояснює, чому його слід простягнувся на 5 км від підніжжя гори South Massif.

– Ми побачили, що тонкий шар матеріалу на уламках утворився саме з них самих, а не з навколишнього пилу. Це доводить, що зсув був набагато динамічнішим, ніж ми думали раніше, – пояснила геолог Джулія Маньяріні з Лондонського Музею природознавства.

Найімовірніша причина зсуву – удар уламка від метеорита, який 108 млн років тому створив кратер Тихо на іншому боці Місяця.

Величезні шматки породи після цього вибуху розлетілися на тисячі кілометрів і, за гіпотезою вчених, один із них міг влучити у South Massif, спровокувавши зсув.

Light Mantle унікальний ще й тим, що це єдиний подібний слід, який зберігся на Місяці. Старіші зсуви вже стерлися б мікрометеоритами. Досвід роботи з архівними зразками Apollo тепер допомагає NASA готувати нові дослідження в межах програми Artemis, яка має повернути людей на Місяць.

