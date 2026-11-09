У понеділок, 7 листопада, російські війська повторно завдали удару по Трипільській теплоелектростанції. Внаслідок атаки об’єкт зазнав нових пошкоджень.

Про це повідомили у ПАТ Центренерго.

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– Росія знову атакувала Трипільську ТЕС. Наслідки обстрілів надзвичайно серйозні, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на території станції були зведені захисні споруди. Проте російські війська посилили інтенсивність обстрілів і вдалися до зміни тактики атак.

– Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури, – прокоментував гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко.

У ПАТ Центренерго наголосили, що наслідки російських ударів надзвичайно серйозні. Однак наразі оцінювати точні масштаби руйнувань ще зарано.

Визначити розмір збитків і необхідний обсяг відновлювальних робіт можна буде після детального обстеження пошкодженого обладнання та інфраструктури.

Нагадаємо, 30 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції.

Трипільська ТЕС розташована в Київській області. Вона є частиною державної компанії Центренерго.

Окрім Трипільської ТЕС до структури Центренерго входять Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС на Донеччині та відокремлений підрозділ Ременерго в Черкасах.

Фото: ПАТ Центренерго

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