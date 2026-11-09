Трипільська ТЕС знову під ударом РФ: на станції серйозні пошкодження
- Російські війська 7 листопада атакували Трипільську ТЕС у Київській області.
- У Центренерго повідомили, що наслідки обстрілу надзвичайно серйозні.
У понеділок, 7 листопада, російські війська повторно завдали удару по Трипільській теплоелектростанції. Внаслідок атаки об’єкт зазнав нових пошкоджень.
Про це повідомили у ПАТ Центренерго.
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– Росія знову атакувала Трипільську ТЕС. Наслідки обстрілів надзвичайно серйозні, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території станції були зведені захисні споруди. Проте російські війська посилили інтенсивність обстрілів і вдалися до зміни тактики атак.
– Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури, – прокоментував гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко.
У ПАТ Центренерго наголосили, що наслідки російських ударів надзвичайно серйозні. Однак наразі оцінювати точні масштаби руйнувань ще зарано.
Визначити розмір збитків і необхідний обсяг відновлювальних робіт можна буде після детального обстеження пошкодженого обладнання та інфраструктури.
Нагадаємо, 30 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської теплоелектростанції.
Трипільська ТЕС розташована в Київській області. Вона є частиною державної компанії Центренерго.
Окрім Трипільської ТЕС до структури Центренерго входять Зміївська ТЕС у Харківській області, Вуглегірська ТЕС на Донеччині та відокремлений підрозділ Ременерго в Черкасах.
Фото: ПАТ Центренерго