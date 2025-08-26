Розлучення онлайн і не тільки: які нові сервіси в Дії отримають українці

Головне У Дії готують нові онлайн-послуги для українців.

Частину сервісів запустять уже цього року, інші – до 2026-го.

Серед новинок є рішення для сімей, бізнесу та військових.

Команда Мінцифри готує для українців низку нових сервісів у застосунку та на порталі Дія. Серед них чи не найбільший інтерес викликає можливість подати на розлучення онлайн.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поки не назвав точних термінів, коли впровадять сервіс, але розкрив, які послуги хочуть запустити найближчим часом.

Нові послуги в Дії – що додадуть

АІ-асистент

На порталі Дія з’явиться перший у світі національний АІ-асистент, який допомагатиме отримувати держпослуги через чат. Першою з них планують зробити отримання довідки про доходи.

еНотаріат

До кінця 2025 року планують створити електронну систему нотаріальних процесів. А вже з 2026-го українці зможуть отримувати послуги нотаріуса онлайн – як в Україні, так і за кордоном.

еАкциз

Реформа замінить паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами. Це дозволить відстежувати рух алкоголю й тютюну та зменшить тіньовий ринок. Запуск системи заплановано на 2026 рік.

Витяг про несудимість з апостилем

Через Дію можна буде замовити витяг про несудимість з апостилем і доставкою документа. Нині це можливо лише в Києві, а сервіс зробить процедуру доступною онлайн.

Базова соціальна допомога

У застосунку стартує бета-тест комплексної послуги, що об’єднає всі соцвиплати в одну. Це допоможе уникнути паперових заяв та візитів до держустанов.

Шлях пораненого

Сервіс об’єднає усі державні послуги для поранених військових та їхніх родин. Якщо зараз для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, отримання виплат, пільг чи соціальних послуг потрібно звертатися в різні установи, то ця послуга дозволить зробити все онлайн за однією заявою.

Для родин загиблих військових теж буде доступний комплекс послуг: присвоєння статусу члена сім’ї загиблого, оформлення одноразової допомоги та соціальних виплат. Запуск планують уже восени 2025 року.

Раніше в Дії зʼявилася можливість отримання ветеринарної ліцензії онлайн – це перша держпослуга з підтримкою ШІ.

