У Дії запустили першу держпослугу з ШІ: хто може скористатися сервісом

Головне В Україні запустили першу держпослугу з підтримкою ШІ – оформлення ветеринарної ліцензії через єДозвіл у застосунку Дія.

ШІ автоматично перевіряє документи, зменшує кількість відмов і пришвидшує розгляд заяв.

Для отримання ліцензії потрібні КЕП, документи на приміщення, підтвердження кваліфікації фахівців та дані про обладнання.

Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації запустили першу державну послугу, що використовує штучний інтелект.

Сервіс допомагає оформити ветеринарну ліцензію у системі єДозвіл, інтегрованій у портал Дія, повідомили розробники.

Як працює єДозвіл

єДозвіл – це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання чи внесення змін до дозволів і ліцензій.

Зараз дивляться

Коли підприємець подає заявку в Дії, система сама перевіряє документи, готує рекомендації для експертів і повертає результат у застосунок.

Новий ШІ-модуль автоматично оцінює, чи є всі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов і пришвидшує розгляд документів, залишаючи експертам більше часу для справді складних рішень, кажуть творці ініціативи.

– Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях – це приклад, як технології працюють на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни, – підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що для бізнесу це менше бюрократії та швидший старт, а для держави – вища якість рішень.

Як оформити ветеринарну ліцензію

Подати заявку можна через Дію за наступним алгоритмом:

заповнити заяву;

ШІ перевірить документи й сформує рекомендації для експерта;

протягом 10 робочих днів експерт ухвалює рішення;

результат надходить у застосунок і на електронну пошту.

Для отримання ліцензії потрібні: кваліфікований електронний підпис, дані про приміщення, підтвердження освіти та кваліфікації фахівців, а також інформація про обладнання й матеріально-технічну базу.

До слова, команді розробників довелося розвʼязати кілька проблем, повʼязаних із якістю документів та обмеженими можливостями обчислювальних ресурсів.

Для цього застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних і спеціально адаптованих алгоритмів. В Мінцифрі зазначили, що запуск ШІ-модулю у сфері ветеринарних ліцензій – лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування в Україні.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні з’явиться перша державна інфраструктура для розвитку ШІ.

Джерело : Мінекономіки, Дія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.