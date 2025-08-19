Укр Рус
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

У Дії запустили першу держпослугу з ШІ: хто може скористатися сервісом

Головне
  • В Україні запустили першу держпослугу з підтримкою ШІ – оформлення ветеринарної ліцензії через єДозвіл у застосунку Дія.
  • ШІ автоматично перевіряє документи, зменшує кількість відмов і пришвидшує розгляд заяв.
  • Для отримання ліцензії потрібні КЕП, документи на приміщення, підтвердження кваліфікації фахівців та дані про обладнання.
ліцензія ветеринара в дії
Фото: Pixabay

Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації запустили першу державну послугу, що використовує штучний інтелект.

Сервіс допомагає оформити ветеринарну ліцензію у системі єДозвіл, інтегрованій у портал Дія, повідомили розробники.

Як працює єДозвіл

єДозвіл – це державна платформа для подання та обробки заяв на отримання чи внесення змін до дозволів і ліцензій.

Коли підприємець подає заявку в Дії, система сама перевіряє документи, готує рекомендації для експертів і повертає результат у застосунок.

Новий ШІ-модуль автоматично оцінює, чи є всі потрібні дані, чи немає помилок або невідповідностей. Це зменшує кількість відмов і пришвидшує розгляд документів, залишаючи експертам більше часу для справді складних рішень, кажуть творці ініціативи.

– Ми будуємо державу, яка не просто оцифровує папери, а змінює саму логіку взаємодії з людьми. ШІ-модуль у ліцензіях – це приклад, як технології працюють на користь громадянина, зберігаючи дані всередині країни, – підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев наголосив, що для бізнесу це менше бюрократії та швидший старт, а для держави – вища якість рішень.

Як оформити ветеринарну ліцензію

Подати заявку можна через Дію за наступним алгоритмом:

  • заповнити заяву;
  • ШІ перевірить документи й сформує рекомендації для експерта;
  • протягом 10 робочих днів експерт ухвалює рішення;
  • результат надходить у застосунок і на електронну пошту.

Для отримання ліцензії потрібні: кваліфікований електронний підпис, дані про приміщення, підтвердження освіти та кваліфікації фахівців, а також інформація про обладнання й матеріально-технічну базу.

До слова, команді розробників довелося розвʼязати кілька проблем, повʼязаних із якістю документів та обмеженими можливостями обчислювальних ресурсів.

Для цього застосували гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних і спеціально адаптованих алгоритмів. В Мінцифрі зазначили, що запуск ШІ-модулю у сфері ветеринарних ліцензій – лише перший крок. Його ефективність стане підґрунтям для подальшого розширення цифрового ліцензування в Україні.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що в Україні з’явиться перша державна інфраструктура для розвитку ШІ.

Джерело: Мінекономіки, Дія

Пов'язані теми:

ДіяДодаток ДіяЛіцензіяШтучний інтелект
