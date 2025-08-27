Відтепер студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через портал Дія. Це можна зробити у п’ять кроків, без черг і бюрократії.

Як змінити місце проживання через Дію

Авторизуйтесь на порталі Дія. Оберіть у кабінеті Послуги – Зміна місця проживання. Вкажіть навчальний заклад та гуртожиток. За потреби додайте номер та дату договору про проживання. Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП і відправте.

Щойно заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви ви зможете дізнатися у кабінеті на порталі Дія.

23 навчальних заклади спростили заселення до гуртожитків через Дію. Повний перелік можна переглянути за посиланням.

Скористатися сервісом можуть поки що невійськовозобов’язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку.

Нещодавно команда Мінцифри анонсувала низку нових сервісів у застосунку та на порталі Дія. Серед них чи не найбільший інтерес викликає можливість подати на розлучення онлайн.

Джерело : Дія

