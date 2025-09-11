Український освітній проєкт Мрія отримає $1,5 млн від Google. Кошти підуть на інтеграцію штучного інтелекту в навчальний процес та розвиток цифрової освіти в Україні.

Google дасть гроші на Мрію

Новий функціонал на базі чат-бота Gemini зменшить рутинне навантаження на вчителів і дозволить створювати для учнів персоналізовані рекомендації контенту.

Згодом команда планує формувати індивідуальні освітні траєкторії для дітей, а також запустити пілотні програми у дитсадках та розробити рішення для вищої освіти.

– Підтримка від Google – це важливий сигнал, що Україна створює інноваційні продукти, які змінюють життя людей і відкривають нові можливості для наших дітей. У вересні з Мрією вже почали навчання понад 2 тис. шкіл. У 2026 році ми розпочнемо пілотування дошкілля та розробку концепції для закладів вищої освіти, – наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Google зазначають, що бачать у Мрії приклад використання технологій для змін у навчанні.

– Ми віримо, що освіта є основою для кращого майбутнього, і Мрія є яскравим прикладом цієї візії. Ми надихаємося прагненням України використовувати технології для революційних змін у навчанні та пишаємося тим, що підтримуємо цю ініціативу, – додав директор Google.org Europe Роуен Барнетт.

Нагадаємо, що пілотну версію Мрії запустили у вересні 2024 року. У квітні 2025-го Михайло Федоров повідомив, що портал і застосунок стали доступними для всіх українських шкіл.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

