Google запускає безплатний Gemini у Chrome: як працюватиме ШІ-агент
Компанія Google оголосила про інтеграцію свого ШІ-агента Gemini безпосередньо у браузер Chrome. Нові можливості стають доступними для користувачів без жодної оплати.
Gemini інтегрують у Google Chrome
Користувачі Chrome зможуть звертатися до Gemini просто з браузера. Для цього у застосунку Chrome з’явився спеціальний режим AI Mode в адресному рядку.
Він дозволяє ставити запитання під час перегляду сторінки і зможе пояснювати складні тексти, узагальнювати інформацію з кількох вкладок, пригадувати сайти з історії переглядів. ШІ також підказуватиме під час роботи з документами Google, картами чи YouTube.
Крім того, Gemini допомагатиме виявляти шахрайські сайти та небезпечні посилання, блокуватиме нав’язливі запити від ресурсів і дозволятиме швидко міняти скомпрометовані паролі.
У майбутньому планують і автоматичні дії від імені користувача – наприклад, бронювання чи замовлення онлайн, але з обов’язковим підтвердженням.
Доступність нової версії браузера
Першими нові функції отримали користувачі Windows і Mac у США. Вони розраховані на англомовну версію застосунку. Згодом інтеграцію поширять на мобільні версії Chrome для Android та iOS.
Google поки не розкриває точних планів щодо розгортання Gemini у Chrome в інших країнах й іншими мовами. Відомо лише, що функції поступово стануть доступні “найближчим часом”.
Водночас сам застосунок Gemini вже працює в Україні й підтримує українську мову, тож користувачі можуть тестувати ШІ-асистента поза межами браузера.