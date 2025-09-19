Компанія Google оголосила про інтеграцію свого ШІ-агента Gemini безпосередньо у браузер Chrome. Нові можливості стають доступними для користувачів без жодної оплати.

Gemini інтегрують у Google Chrome

Користувачі Chrome зможуть звертатися до Gemini просто з браузера. Для цього у застосунку Chrome з’явився спеціальний режим AI Mode в адресному рядку.

Він дозволяє ставити запитання під час перегляду сторінки і зможе пояснювати складні тексти, узагальнювати інформацію з кількох вкладок, пригадувати сайти з історії переглядів. ШІ також підказуватиме під час роботи з документами Google, картами чи YouTube.

Зараз дивляться

Крім того, Gemini допомагатиме виявляти шахрайські сайти та небезпечні посилання, блокуватиме нав’язливі запити від ресурсів і дозволятиме швидко міняти скомпрометовані паролі.

У майбутньому планують і автоматичні дії від імені користувача – наприклад, бронювання чи замовлення онлайн, але з обов’язковим підтвердженням.

Доступність нової версії браузера

Першими нові функції отримали користувачі Windows і Mac у США. Вони розраховані на англомовну версію застосунку. Згодом інтеграцію поширять на мобільні версії Chrome для Android та iOS.

Google поки не розкриває точних планів щодо розгортання Gemini у Chrome в інших країнах й іншими мовами. Відомо лише, що функції поступово стануть доступні “найближчим часом”.

Водночас сам застосунок Gemini вже працює в Україні й підтримує українську мову, тож користувачі можуть тестувати ШІ-асистента поза межами браузера.

Джерело : Google

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.