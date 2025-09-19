Компания Google объявила об интеграции своего ИИ-агента Gemini непосредственно в браузер Chrome. Новые возможности становятся доступными для пользователей без какой-либо оплаты.

Gemini интегрируют в Google Chrome

Пользователи Chrome смогут обращаться к Gemini прямо из браузера. Для этого в приложении Chrome появился специальный режим AI Mode в адресной строке.

Он позволяет задавать вопросы во время просмотра страницы и сможет объяснять сложные тексты, обобщать информацию из нескольких вкладок, вспоминать сайты из истории просмотров. ИИ также будет подсказывать при работе с документами Google, картами или YouTube.

Сейчас смотрят

Кроме того, Gemini будет помогать выявлять мошеннические сайты и опасные ссылки, блокировать навязчивые запросы от ресурсов и позволять быстро менять скомпрометированные пароли.

В будущем планируются и автоматические действия от имени пользователя — например, бронирование или заказ онлайн, но с обязательным подтверждением.

Доступность новой версии браузера

Первыми новые функции получили пользователи Windows и Mac в США. Они рассчитаны на англоязычную версию приложения. Впоследствии интеграцию распространят на мобильные версии Chrome для Android и iOS.

Google пока не раскрывает точных планов по развертыванию Gemini в Chrome в других странах и на других языках. Известно только, что функции постепенно станут доступны “в ближайшее время”.

В то же время само приложение Gemini уже работает в Украине и поддерживает украинский язык, поэтому пользователи могут тестировать ИИ-ассистента вне браузера.

Источник : Google

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.