Google запускает бесплатный Gemini в Chrome: как будет работать ИИ-агент
Компания Google объявила об интеграции своего ИИ-агента Gemini непосредственно в браузер Chrome. Новые возможности становятся доступными для пользователей без какой-либо оплаты.
Gemini интегрируют в Google Chrome
Пользователи Chrome смогут обращаться к Gemini прямо из браузера. Для этого в приложении Chrome появился специальный режим AI Mode в адресной строке.
Он позволяет задавать вопросы во время просмотра страницы и сможет объяснять сложные тексты, обобщать информацию из нескольких вкладок, вспоминать сайты из истории просмотров. ИИ также будет подсказывать при работе с документами Google, картами или YouTube.
Кроме того, Gemini будет помогать выявлять мошеннические сайты и опасные ссылки, блокировать навязчивые запросы от ресурсов и позволять быстро менять скомпрометированные пароли.
В будущем планируются и автоматические действия от имени пользователя — например, бронирование или заказ онлайн, но с обязательным подтверждением.
Доступность новой версии браузера
Первыми новые функции получили пользователи Windows и Mac в США. Они рассчитаны на англоязычную версию приложения. Впоследствии интеграцию распространят на мобильные версии Chrome для Android и iOS.
Google пока не раскрывает точных планов по развертыванию Gemini в Chrome в других странах и на других языках. Известно только, что функции постепенно станут доступны “в ближайшее время”.
В то же время само приложение Gemini уже работает в Украине и поддерживает украинский язык, поэтому пользователи могут тестировать ИИ-ассистента вне браузера.