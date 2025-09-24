На тлі багаторічних чуток про злиття Chrome OS та Android компанія Google вперше підтвердила, що працює над спільною технічною основою для персональних комп’ютерів.

Про це стало відомо під час відкриття Snapdragon Summit, де виступили гендиректор Qualcomm Кріштіану Амон і старший віцепрезидент Google з пристроїв і сервісів Рік Остерло.

Спільний проєкт Google і Qualcomm

За словами Остерло, раніше системи для смартфонів і ПК розроблялися окремо, але тепер їх планують об’єднати.

Він уточнив, що йдеться не лише про операційну систему, а й про штучний інтелект. Google хоче перенести на комп’ютери повний набір своїх розробок: від моделей Gemini до голосового асистента та екосистеми застосунків.

– Це ще один спосіб використати нашу інфраструктуру штучного інтелекту та залучити спільноту розробників у середовище ПК, – пояснив віцепрезидент Google.

Гендиректор Qualcomm Кріштіану Амон підтвердив, що вже бачив результати співпраці, і наголосив, що новий підхід може змінити ринок.

– Це втілює бачення зближення мобільних пристроїв і ПК. Я не можу дочекатися, коли матиму такий пристрій, – заявив він.

Про те, що Google працює над багаторічним проєктом об’єднання Chrome OS та Android, стало відомо ще торік.

Очікується, що в майбутньому Android може стати основою для Chromebook і навіть потенційного Pixel Laptop, замінивши Chrome OS, пише ресурс Android Authority.

