Тестування технології 5G в Україні планують розпочати цього року з трьох міст – зі Львова, Харкова та Бородянки.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько, що обіймає посаду з літа 2025 року.

За його словами, Харків обрали як місто, що продовжує розвиватися попри обстріли, а Бородянку – як символ відбудови після руйнувань.

Зараз дивляться

У Львові до пілотного проєкту планують залучити всіх трьох операторів, а в інших містах вже є попередня згода від Vodafone та Київстару.

Що таке 5G і коли його чекати

Технологія 5G – це п’яте покоління мобільного зв’язку, що забезпечує швидший інтернет, меншу затримку сигналу та можливість підключення більшої кількості пристроїв одночасно.

Для користувачів різниця з 4G може бути незначною, натомість бізнес та інфраструктура отримають додаткові можливості: від автоматизації процесів до розвитку “розумних міст”, пояснив Прибитько.

Сьогодні майже 22% телефонів в Україні підтримують 5G – це близько 9,4 млн пристроїв. Водночас повноцінний запуск нової технології відкладають до завершення воєнного стану.

Зігдно з оптимальним розвитком сценарію, зв’язок п’ятого покоління може покрити значну частину території країни до 2030 року.

– Покриття 5G не замінюватиме відновлення пошкоджених мереж, розширення покриття на дороги, залізничні шляхи та віддалені населені пункти. Зараз варто говорити про якість, а не про кількість локацій з 5G. За оптимальним сценарієм, до 2030 року можна встигнути покрити досить багато території країни цією технологією, – уточнив заступник міністра.

Розвиток покриття

Щоби підготувати країну до масово запуску 5G, наприкінці цієї весни уряд ухвалив нові правила, які скоротили час на встановлення базових станцій мобільного зв’язку.

Якщо раніше дозволи могли затягуватися на роки, то тепер їх можна отримати за 15-25 днів. Це дозволяє операторам розгортати нові станції набагато швидше – всього за три-чотири місяці, зазначив Станіслав Прибитько. Перші такі об’єкти мають запрацювати вже восени.

Окремо у Мінцифри працюють над покращенням зв’язку уздовж залізничних шляхів. Нині покриття забезпечується здебільшого шляхом використання станцій у містах біля колій.

Будувати спеціальні вежі для потягів дорого, тож розглядають європейський варіант – надання частот за нижчою ціною з обов’язковим покриттям залізниці.

За словами Прибитька, оператори вже встановлюють додаткові станції на проблемних ділянках та співпрацюють з Укрзалізницею.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.