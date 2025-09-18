Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження 5G.

Коли буде 5G в Україні, читайте в нашому матеріалі.

5G в Україні: які міста отримають доступ до швидкого інтернету

За інформацією Мінцифри, до кінця 2025 року в Україні почнуть працювати сервіси супутникового мобільного зв’язку. Паралельно розпочнеться пілотне впровадження 5G.

Вже цієї осені запуск 5G відбудеться у трьох містах. Мережа 5G в Україні тестуватиметься у Львові, Харкові та Бородянці. Фахівці оцінюватимуть потенціал технології у найскладніших обставинах, що допоможе планувати запуск 5G в інших містах.

– До повноцінного запуску ми протестуємо, як 5G працює в містах, які постраждали від обстрілів і мають частково зруйновану інфраструктуру. Тут технологія пройде найскладнішу перевірку — робота в умовах можливих перебоїв з електропостачанням та обмежених ресурсів, – повідомили у Мінцифри.

5G в Україні: коли запрацює

За попередньою інформацією, перехід з 3G на сучасні стандарти, включно з 4G та 5G, відбуватиметься поступово до 2030 року, щоб користувачі не відчули різких змін.

За словами віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, такі випробування показують, як 5G в Україні може стати основою для цифрової відбудови та відновлення міст.

5G в Україні: карта

На сьогодні 5G в Україні вже тестували у Києві, зокрема в Київському авіаційному інституті, де швидкість мережі досягала 10 Гбіт/с.

Наступним кроком стане розширення покриття 5G в Україні на інші великі міста, що дозволить мешканцям отримати швидший інтернет, стабільний зв’язок і сучасні цифрові сервіси. Подивитися, де працюватиме 5G в Україні, можна на спеціальній карті.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації

