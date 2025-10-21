Армія США розпочала випробування системи, яка виробляє чисту воду з атмосферної вологи, використовуючи відпрацьоване тепло військової техніки.

Проєкт Інженерного центру досліджень та розвитку Армії США й компанії AirJoule Technologies покликаний перевірити, наскільки ефективно така система може працювати в польових умовах – у пустелях, зонах катастроф і там, де підвезення ресурсів ускладнене або небезпечне.

Як працює технологія

Система базується на сорбентах, які вбирають вологу з повітря навіть при низькій вологості. Після насичення сорбенту камера герметизується, а волога вивільняється у вигляді пари, використовуючи вакуум та тепло, зокрема те, що зазвичай втрачається під час роботи тактичних генераторів.

Ця пара конденсується у вакуумному конденсаторі й перетворюється на дистильовану воду. Завдяки поперемінній роботі кількох камер тепло внутрішньо повторно використовують, що підвищує енергоефективність процесу.

В AirJoule стверджують, що їхня платформа відрізняється від класичних осушувачів саме завдяки сучасним сорбентам і циклічному використанню тепла, пише Interesting Engeneering.

Що це означає для війська

Отримання води без залежності від конвоїв з постачанням може знизити логістичні навантаження та ризики для особового складу: доставки води часто потребують значних паливних витрат і піддають транспорти загрозам.

За даними сторін угоди, польова система, яка використовує відпрацьоване тепло для виробництва питної води, може забезпечити стабільний доступ до безпечної рідини в умовах, де джерела поверхневої або підземної води відсутні чи забруднені.

Інженери перевірятимуть роботу технології в різних кліматичних умовах та її інтеграцію з наявним військовим обладнанням. У разі успіху результати випробувань можуть лягти в основу подальшого впровадження в оборонних і гуманітарних операціях.

