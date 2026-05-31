Російські війська протягом тижня випустили по Україні понад 2 300 ударних безпілотників, майже 1 560 керованих авіабомб та 108 ракет різних типів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами президента, усі російські удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі, зокрема житлових будинках та об’єктах енергетики.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над посиленням захисту від повітряних атак.

— За цей тиждень росіяни випустили проти наших людей понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Усі ці удари просто по звичайній цивільній інфраструктурі — житлових будинках, енергетиці, — заявив президент.

Over this week, the Russians have launched more than 2,300 attack drones, nearly 1,560 guided aerial bombs, and 108 missiles of various types against our people. All these strikes were directed simply at ordinary civilian infrastructure – residential buildings and energy… pic.twitter.com/RYMLNQCKam — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026

Він також повідомив, що Україна отримала нову пускову установку IRIS-T та подякував Німеччині за підтримку у сфері протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що країна потребує додаткових ракет для систем ППО, щоб ефективніше відбивати російські атаки.

Також Зеленський повідомив про нові домовленості зі Швецією щодо пакета підтримки, який передбачає посилення української авіації літаками Gripen.

За його словами, одним із головних пріоритетів для України залишається розвиток антибалістичного захисту.

— Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що у ніч проти 31 травня російські війська атакували Україну 229 безпілотниками різних типів, зокрема ударними Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами Пародія.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила або подавила 212 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 558-му добу.

