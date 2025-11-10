Apple готується зробити крок до повністю безрамкового смартфона. Інсайдер повідомляє, що у 2027 році компанія вперше сховає фронтальну камеру під дисплеєм.

Це означає, що в ювілейного iPhone є всі шанси стати першим “цілісним екраном” без вирізів і рамок.

iPhone без рамок – що відомо

За словами джерела, вбудувати камеру під дисплей виявилося складніше, ніж передбачалося.

Зараз дивляться

Раніше спроби інших виробників, зокрема на Android, показали, що фото через шари екрана мають гіршу контрастність і деталізацію. Apple традиційно приділяє особливу увагу якості камери, тому досі не вдавалася до цього рішення.

Відомо, що компанії вже кілька років працюють і над технологією вбудованої у дисплей системи Face ID. Згідно з патентами техногіганта, і випромінювач, і приймач точок можуть бути розміщені під екраном – без потреби у вирізі.

Очікується, що вже наступного року – в iPhone 18 Pro – Apple вперше реалізує цю технологію, замінивши нинішній Dynamic Island на невеликий отвір лише для камери.

За даними інсайдера Digital Chat Station, принаймні в одну з моделей моделі 2027 року компанія планує вбудувати під дисплей як Face ID, так і фронтальну камеру.

Яким буде ювілейний iPhone

Довгострокова мета Apple – втілити бачення колишнього головного дизайнера Джоні Айва. Він бачив гаджет у вигляді “єдиної скляної плити” – без видимих рамок і вирізів.

Інсайдери припускають, що саме 2027 рік, коли виповниться 20 років iPhone, стане логічним моментом для реалізації цієї концепції. Пристрій може отримати особливу назву – за аналогією з iPhone X, який також символізував технологічний стрибок.

Втім, як зазначають експерти ринку, Apple зазвичай не прив’язується до дат – компанія запускає інновації лише тоді, коли впевнена у їхній досконалості. Тож плани ще можуть змінитися.

Джерело : 9to5Mac

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.