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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Врятує від хвороб: в Австралії створили платформу з ШІ для проєктування білків

ШІ платформа дослідження
Фото: Unsplash

Нова платформа штучного інтелекту, розроблена австралійськими вченими, здатна генерувати тисячі корисних білків для боротьби з різними хворобами.

Нова біотехнологія: що відомо

Раніше на створення білка для конкретної хвороби вчені витрачали десятки років, але завдяки штучному інтелекту цей процес займає лише кілька секунд.

Австралійськім вченим вдалося розробили технологічну програму, що швидко створює корисні білки з нуля — із заданими властивостями та функціями.

Зараз дивляться

— Ці білки вже сьогодні розробляють для нових фармацевтичних препаратів, вакцин, наноматеріалів і сенсорів. Але потенціал їхнього застосування насправді набагато ширший, — каже співавтор дослідження.

Нова технологія дає змогу суттєво скоротити час та вартість створення лікарських засобів.

Саме таким чином фахівці вперше змоделювавали білки, здатні знищувати супербактерії, стійкі до антибіотиків.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, демонструють новий підхід до діагностики, лікування та створення ліків.

До речі, доступ до інструментів програми відкрито для науковців усього світу.

 — Це дуже важливо. Кожен дослідник повинен мати змогу створювати білки на рівні світових стандартів, — зазначає аспірант Деніел Фокс, який виконав значну частину експериментальної роботи.

Тож недарма інноваційну технологію вважають одним із найдинамічніших наукових проєктів в Австралії.

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Джерело: ScienceDaily

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