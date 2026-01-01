Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у 2026 році його компанія Neuralink розпочне масове виробництво мозкових чипів-імплантів.

Маск про плани Neuralink на 2026 рік

– Neuralink розпочне масове виробництво пристроїв нейрокомп’ютерного інтерфейсу і перейде до спрощеної, майже повністю автоматизованої хірургічної процедури у 2026 році, – написав Маск у соцмережі X.

Бізнесмен додав, що нитки-електроди пристрою проходитимуть через тверду мозкову оболонку без необхідності її видалення.

– Це важлива справа, – наголосив Маск.

Як відомо, мозковий чип Neuralink був розроблений, щоб допомогти паралізованим людям користуватися особистими пристроями та частково відновити їхню рухливість, використовуючи лише власні думки.

Чип з’єднує нервову систему людини з пристроєм, відомим як інтерфейс мозок-комп’ютер, який може інтерпретувати активність мозку.

Пристрій досі перебуває на стадії клінічних випробувань, під час яких перевіряється початкова безпека та функціональність імплантату у людей з певними медичними станами, що обмежують їхню рухливість.

Як раніше повідомляв Euronews, з січня 2024 року по вересень 2025-го Neuralink імплантував свій пристрій 12 людям. Першим учасником був чоловік, паралізований після травми спинного мозку, і імплант дав йому можливість грати у відеоігри та шахи.

Інші люди мали травми спинного мозку або бічний аміотрофічний склероз, який з часом впливає на здатність людей рухати руками, ногами та тілом.

За словами Ілона Маска, понад 10 тис. людей зареєструвалися в реєстрі пацієнтів Neuralink, сподіваючись взяти участь у випробуваннях чипу компанії.