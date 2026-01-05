У 2026 році українські школи активно інтегруватимуть цифрові інструменти у навчальний процес.

У Мінцифрі ставлять за мету звільнити вчителів від паперової бюрократії та зробити уроки цікавішими для учнів.

Зміни втілюватимуть зокрема через державну екосистему Мрія, яка об’єднує освітні процеси в одному застосунку.

ШІ-помічник учителя та цифрова звітність

Одним із головних трендів стане використання штучного інтелекту не як заміни вчителю, а як його помічника. ШІ візьме на себе рутину: допоможе складати навчальні плани, шукати ідеї для занять та створювати презентації.

У застосунку Мрія вже тестують генератор тестів, який сам формує завдання під тему уроку. Вчителю залишається лише перевірити їх та відправити класу в один клік.

Разом із цим у минуле має відійти паперова звітність. Календарне планування, розклад, оцінки та звіти переходять у цифровий формат.

За оцінкою розробників, це може заощадити освітянам десятки годин робочого часу щомісяця. Зараз екосистема Мрія вже автоматизує роботу в кожній п’ятій школі України, при цьому сервіс є повністю безоплатним для громад, шкіл та батьків.

Гейміфікація та індивідуальні програми для учнів

Щоб навчання могло конкурувати за увагу дитини з соцмережами та іграми, воно має стати більш інтерактивним, вважають в Мінцифрі. Для цього впроваджують систему мрійок – це внутрішня мотиваційна валюта в застосунку.

Учні отримуватимуть її за регулярне виконання завдань, перегляд пізнавальних відео та проходження вікторин. Накопичені бонуси можна буде обміняти на реальні винагороди: квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи або сертифікати на книги.

Крім того, освітній процес рухатиметься у бік персоналізації. Алгоритми Мрії аналізуватимуть інтереси дитини і пропонуватимуть відповідний контент у бібліотеці.

Наприклад, якщо учень цікавиться біологією, система підбере для нього тематичні дослідження чи відео, що допоможе розвивати таланти дитини та зменшувати прогалини в знаннях.

Новий формат зв’язку з батьками

Цифровізація також має змінити підхід до спілкування школи з родинами. Мета – замінити численні батьківські чати у месенджерах єдиним офіційним каналом.

У Мрії батьки зможуть отримати у смартфоні актуальну інформацію щодо розкладу, оцінок та домашніх завдань. Також ресурс міститиме повідомлення про успіхи дитини та коментарі вчителя щодо тем, які потребують додаткової уваги.

Це, на думку розробників, дозволить батькам бачити об’єктивну картину навчання, знизити тривожність і будувати довірливі стосунки з дитиною.

Джерело : Міністерство цифрової трансформації