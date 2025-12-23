2025 рік став для української освіти роком стійкості, трансформацій і зміцнення національної ідентичності.

Попри виклики війни, система освіти не лише зберегла стабільність, а й продовжила структурні реформи, масштабну цифровізацію та активну роботу з українцями за кордоном.

Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) вже сьомий рік поспіль (з 2019 року) формує перелік ключових подій, які визначили обличчя української освіти.

У 2025 році такими стали наступні 10 ініціатив, платформ і проєктів.

Реформа року: Старша профільна школа

Стартувало пілотування цієї реформи по всій країні: апробація нових підходів до навчання, розроблення курсів, тестування навчальних матеріалів тощо.

У пілотному етапі беруть участь 30 ліцеїв-амбасадорів. Педагоги цих ліцеїв стануть менторами для пілотних закладів освіти.

Мета реформи – створити гнучку систему, де учні 10-12 класів обирають напрям навчання, розвивають індивідуальні таланти, отримують якісну підготовку для майбутньої професії та життя.

Закон року: Закон України Про дошкільну освіту

З 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України Про дошкільну освіту», який закладає фундамент для поліпшення якості дошкільної освіти в Україні:

врегульовано питання робочого часу педагогів;

визначено нові типи організації освітньої діяльності;

визначено нові підходи до фінансування закладів дошкільної освіти (ЗДО);

посилено увагу до якості освітнього процесу та безпеки дітей.

Інновація року: “Гроші ходять за вчителем”

Це державна політика, що впроваджує новий механізм фінансування професійного розвитку педагогічних працівників. Відтепер держава нараховуватиме фіксовану суму коштів — 1500 грн — безпосередньо на віртуальний рахунок учителя, директора чи заступника директора закладу освіти.

Педагогічний працівник через державну платформу, яка модерується Науковою установою Український інститут розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, зможе самостійно обирати суб’єкта та програму підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

Платформа року: Платформа національної ідентичності

Платформа створена для поглибленого вивчення та утвердження української національної та громадянської ідентичності. Основна мета – сприяти формуванню сильної та свідомої української ідентичності шляхом надання широкого спектра освітніх та інформаційних матеріалів.

Це – сучасний інструмент для кожного, хто прагне зміцнити зв’язок з Україною та зробити свій внесок у розвиток нашої спільної ідентичності. В межах платформи був запущений авторський YouTube канал Генокод UA , який створений за допомогою Штучного Інтелекту.

Урок року: Всеукраїнський телевізійний урок національної ідентичності

Цей урок вже подивилося порад 250 000 глядачів. Він об’єднав учнів та вчителів навколо ключових цінностей та ідеалів української державності. Ведучі уроку – відомий телемодератор Тімур Мірошниченко та блогер, музикант і вчитель англійської мови TUMAZAR (Назар Туманік).

Проєкт року: UA NEXT

UA NEXT – це унікальний проєкт, який готує проактивних українців для захисту інтересів співгромадян за кордоном, для зміцнення зв’язків між громадянами України та інших країн, а також для допомоги українським жінкам і дітям, які вимушено проживають за кордоном через війну.

Наразі пілотний етап проєкту у цьому році успішно пройшов у Польщі, а у наступному році планується його реалізація у Німеччині, Чехії, Іспанії, Болгарії та Італії.

Стабільність року: Вивчення англійської мови на порталі Lingva.Skills

Платформа Lingva Skills(lingva.ua/) вже довела свою ефективність протягом 9 років. Наразі на платформі користувачами виконані понад 250 млн вправ, а у 2022 році цей проєкт увійшов до Національної Книги Рекордів як наймасовіший освітній онлайн-проєкт України.

У 2019 році Lingva Skills був включений Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) до ТОП-10 стартапів Східної Європи.

У цьому році до платформи доєдналися представники силового блоку: 15 000 співробітників Національної поліції України та 7 000 працівників прокуратури по всій країні, розпочали навчання англійської мові на Lingva.Skills. В наступному році до них приєднаються збройні сили.

Прорив року: Відкриття першого Українського Центру Єдності в Іспанії

Важливою подією у міжнародній діяльності України стало відкриття першого Українського Центру Єдності в Іспанії. Центр став “точкою збору” українців, які проживають в цій країні, забезпечуючи їм доступ до української освіти, культури тощо.

Наступні Центри Єдності відкриються у Німеччині та Чехії. Цим питанням опікується Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Можливість року: Інформаційно-ресурсний портал для українців у Польщі

Для найбільшої української громади за кордоном, Інформаційно-ресурсний портал ( UAFORYOU) для українців у Польщі вже забезпечив тисячі родин актуальною інформацією про можливості навчання, визнання документів, отримувати соціальні та медичні послуги, а також перелік українських громадських організацій, які діють у Польщі.

Ще однією можливістю року стало суттєве підвищення зарплат вчителям. У грудні був прийнятий бюджет, де на підвищення зарплати вчителям закладено 64,6 млрд грн.

З 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня – ще на 20%.

Символ року: Український Освітній Хаб в Оксфорді

Символічно, що Мережа українських освітніх Хабів ( eduhub.org.ua/) поповнилася центром в Оксфорді, місті, яке по праву можна назвати освітньою столицею Європи.

Наразі до Мережі вже входять 84 освітніх хабів по всьому світу, включно з Україною, Європою, США, Канадою та Японією. Їхня місія: розвиток людського капіталу України, через реалізацію концепції Навчання впродовж життя (Life LongLearning).

