Американське космічне агентство NASA розпочало операцію з порятунку обсерваторії Neil Gehrels Swift, яка досліджує найпотужніші вибухи у Всесвіті.

Через сонячну активність апарат почав втрачати висоту, що загрожує його згоранням в атмосфері Землі.

Щоб уповільнити падіння, NASA офіційно призупинило більшість наукових операцій обсерваторії. Це допоможе зменшити опір атмосфери та виграти час до прибуття рятувальної місії.

Зараз дивляться

Чому телескоп опинився під загрозою

Swift працює на низькій навколоземній орбіті вже понад два десятиліття – його запустили ще у листопаді 2004 року. Весь цей час він поступово втрачав висоту, що є природним процесом для всіх супутників.

Проте останнім часом ситуація погіршилася через спалахи сонячної активності, які “роздули” верхні шари атмосфери, посиливши опір.

За оцінками фахівців, якщо нічого не змінити, існує 50% ймовірність того, що обсерваторія неконтрольовано увійде в атмосферу вже до середини 2026 року.

Станом на початок лютого висота апарата впала нижче 400 кілометрів. Для успішного порятунку Swift має залишатися на рівні не нижче 300 км.

Як працюватиме режим економії

Зазвичай телескоп постійно маневрує, щоб наводитися на короткочасні спалахи гамма-випромінювання. Саме ці рухи зараз вирішили обмежити.

Головний інструмент Burst Alert Telescope продовжить виявляти гамма-сплески. Проте, апарат більше не буде розвертатися, щоб розглядати цілі іншими своїми телескопами у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах.

За словами головного дослідника місії Бредлі Ченко, такий крок дозволить утримувати супутник в орієнтації, що мінімізує тертя, і дасть NASA необхідний запас міцності.

Рятувальна місія влітку 2026 року

NASA не планує залишати обсерваторію напризволяще. Наприкінці минулого року агентство виділило $30 млн стартапу Katalyst Space Technologies для розробки апарата під назвою LINK.

Це буде такий собі космічний буксир, який повинен наблизитися до Swift та підштовхнути його на вищу і стабільнішу орбіту.

Запуск цієї місії запланований на червень. Якщо все пройде успішно, обсерваторія зможе продовжити роботу.

Джерело : Gizmodo

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.