Компания Google работает над технологией нового поколения для разблокировки устройств с помощью лица.

Секретная разработка под кодовым названием Project Toscana имеет целью создать продвинутую систему распознавания лица, которую сравнивают с Face ID от Apple, и которая будет работать не только на смартфонах Pixel, но и на ноутбуках Chromebook.

Project Toscana – что известно

Главная проблема современной разблокировки лицом на Android – зависимость от освещения.

В темное время суток функция разблокировки лицом в Pixel 8, 9 и 10 работает значительно хуже, поскольку использует только фронтальную камеру и алгоритмы машинного обучения.

По словам источника Android Authority, система Project Toscana демонстрирует высокую точность при различных условиях освещения и не требует дополнительных заметных датчиков. Тестирование технологии уже проходило в Калифорнии.

Где появится новинка от Google

Систему тестируют как на смартфонах Pixel, так и на ноутбуках Chromebook.

Ранее компания уже экспериментировала с 3D-распознаванием в Pixel 4, используя радарные сенсоры и инфракрасные камеры, но впоследствии отказалась от этой технологии.

Пока неизвестно, какую именно технологию использует Project Toscana, однако источники предполагают, что речь идет о совершенствованном подходе к инфракрасному сканированию без дополнительных заметных сенсоров на передней панели устройства.

Когда ждать релиз

Хотя Google официально не комментирует разработку, журналисты издания прогнозируют, что новая система Face Unlock может дебютировать уже в августе этого года вместе с новой линейкой смартфонов Pixel 11.

Появление технологии в ноутбуках Chromebook ожидается чуть позже, но ориентировочно также в 2026 году.

Более подробную информацию о Project Toscana могут раскрыть уже через несколько месяцев на ежегодной конференции Google I/O, где компания традиционно представляет свои важнейшие программные и аппаратные новинки.

