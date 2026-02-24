На Одещині контррозвідка Служби безпеки України затримала двох громадян України, які погодилися реєструвати термінали Starlink для потреб російських окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ зірвали спробу зареєструвати термінали Starlink для окупантів

За даними слідства, затриманими виявилися 36-річний безробітний житель Ізмаїла та його 28-річна співмешканка.

Їх завербували представники РФ через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”. За кожну незаконну реєстрацію терміналу Starlink зловмисникам обіцяли по $30.

Щоб розширити схему, фігуранти планували залучати до оформлення обладнання інших осіб, зокрема місцевих наркозалежних.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох підозрюваних.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони з листуванням із російськими кураторами, інструкціями щодо легалізації обладнання та доказами узгодження винагороди.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

