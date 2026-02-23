Очільник МВС Ігор Клименко та заступник глави СБУ Іван Рудницький виступили за врегулювання роботи месенджера Telegram з метою мінімізації вербування ворогом громадян України для скоєння терактів.

Про це вони повідомили під час брифінгу в Києві у понеділок, 23 лютого.

Правоохоронці закликають обмежити Telegram

Ігор Клименко заявив, що найчастіше для вербування з метою скоєння диверсій і терактів використовують Telegram.

– У відсотковому значенні, думаю, десь половина, – уточнив він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи вважає Міністерство внутрішніх справ за необхідне обмежити роботу месенджера Telegram, міністр наголосив, що це питання стосується не лише МВС або СБУ.

За його словами, відповідь на нього має дати також суспільство.

– Якщо це стосується основ безпеки… здорового глузду і захисту… будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, мабуть, про це треба говорити, – сказав міністр.

Заступник голови Служби безпеки Іван Рудницький повідомив, що підтримує позицію Клименка.

– Не тільки правоохоронні органи, а й відповідні інші державні установи… повинні посилити в цьому напрямку певні регулятивні функції в частині обмеження і недопущення того, щоб ці інформаційні ресурси чи інтернет-ресурси використовувалися для протиправної діяльності та терористичної діяльності, — додав він.

22 лютого заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук також заявила про необхідність розглянути питання обмеження Telegram в Україні для захисту національної безпеки. Таку заяву вона зробила після теракту у Львові.

У ніч проти 22 лютого у Львіві пролунали два вибухи. Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, ще 25 правоохоронців отримали поранення.

